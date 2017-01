"Me he sentido perseguido"

David Alberto Bautista Martos [Bauti] ha sido, sin lugar a debate, el jugador más criticado durante las primeras veinte jornadas de todos los que se han enfundado la camisola de la Real Balompédica Linense. El propio presidente, Alfredo Gallardo, le lanzó una puya cuando llegaron los momentos más complicados. Su salida de la entidad y la búsqueda de relevos han sido una constante desde que arrancó la competición. El pasado domingo, justo cuando su supuesto sustituto, Rafa Navarro, acababa de llegar a la plantilla, cuajó su mejor partido con la albinegra. Sin levantar la voz más allá de lo necesario, el zaguero se reivindica en una conversación en la que admite que lo ha pasado muy mal desde el pasado mes de agosto.

-No debe ser fácil pasar de ser un jugador muy reconocido, como le sucedía en Linares, a ser el centro de todas las críticas.

-Es verdad que desde que llegué tengo la sensación de que sólo he escuchado malos comentarios hacia mí, pero bueno sé porqué vine a La Línea, que no es precisamente por dinero, sino porque quiero cumplir alguna vez mi sueño. Si para eso tengo que aguantar algún tipo de comentarios que admito que me han dolido, sobre todo porque mi familia está lejos y sólo ve lo que la gente dice aquí, pues lo hago.

-¿Sería mucho decir que se ha sentido perseguido?

-Muchas veces por comentarios que me llegaban sí que me he sentido así. A veces no ayuda. La Balona necesita gente que apoye, no que eche basura encima. Se nos olvida que estamos todos en el mismo tren y que no viene bien que se le eche peso encima, porque es algo contraproducente para la plantilla.

-Se ha arrepentido alguna vez de la decisión que tomó de venirse a la Balona.

-Para nada. Y eso lo puedo decir muy alto. Me han salido equipos pero dije que no quería irme, que quería acabar lo que había empezado, que quiero ayudar a sacar adelante la Balona.

-Tengo el convencimiento de que, salvo alguna excepción, el futbolista es el primero que sabe cuál ha sido su nivel de rendimiento. ¿Usted se ha visto tan mal como hemos opinado los informadores en alguna ocasión?

-¿Sinceramente? Yo no me veo tan mal como los comentaristas habéis opinado en más de un partido. Pero también sé que yo no puedo hacer nada contra eso. Lo único que me queda es entrenar fuerte, jugar, esforzarme y callar la boca con buenas actuaciones.

-El domingo lo hizo, cuajó su mejor partido como futbolista de la Balona. Igual no le apetece reconocerlo, pero al final no se le veía indiferente sino más bien sacando un poco de pecho.

-[Sonríe] Bueno... cuando terminó el partido estaba muy satisfecho, me emocioné un poquillo y sentía esa rabia de que el equipo por fin había ganado. Sé que igual lo hice un poco mejor que en otros partidos y la verdad es que sí, que me sentía especialmente feliz. Lo que pasa es que igual que cuando te critican te callas, pues ahora toca seguir trabajando. Si sacas el pecho, te lo parten.

-Por cierto, llevaba una camiseta muy personal ¿verdad?

-Pues sí. Llevaba una camiseta con una fotografía en la que estamos juntos mi compañero del Linares Fran Carles, que falleció este verano y mía. Yo siempre la llevo.

-Y ¿por qué la enseñó precisamente el domingo?

-Yo me la pongo porque allí donde está sé que él siempre me va a estar viendo y apoyando. Llevarlo conmigo supone una motivación extra y al final quería que se viese, sí.

-El triunfo del pasado domingo sobre el Extremadura es muy importante, importantísimo, pero la Balona aún no ha hecho nada. ¿Se ven las cosas ahora de otra manera dentro de la caseta?

-Yo lo sigo viendo igual desde que llegó Julio [Cobos, el entrenador]. Tenía las cosas muy claras, sabía a lo que queríamos jugar. Igual es verdad que ahora se ve un poco más cerca, pero aún queda mucho. Es cierto que la victoria nos da un poco más de ánimo de cara a estos partidos que se vienen encima, pero hay que seguir peleando.

-Y después de lo del domingo hay que suponer que con Bauti en el once, con la de sustitutos que le hemos buscado...

-[Ahora ya no hace nada por esconder su sonrisa] Me llevan buscando el sustituto desde que vine, pero eso no ha supuesto un problema. Yo lo que quiero es seguir ayudando a la Balona.