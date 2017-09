A salvar el compromiso

La Copa Federación se ha convertido para el Algeciras Club de Fútbol en un compromiso, una obligación contraída. Una competición que, por ahora, está dejando más perjuicio que beneficio pero que ya, una vez en ella, tiene que seguir. Eso busca el conjunto albirrojo en el encuentro de vuelta de la segunda eliminatoria que disputa hoy (20:00) frente al Betis Deportivo en el campo de césped artificial de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla. La ida dejó la eliminatoria abierta con un 2-2 frenético. En la siguiente ronda espera el Huétor Tájar del grupo IX. El técnico, José Antonio Asián, anunció que jugarán los que menos minutos tuvieron el domingo ante el Sanluqueño.

El Algeciras anda recuperándose de una plaga de bajas que ha sufrido en el tramo final de la pretemporada y el inicio del arranque liguero, exigente con muchos partidos (miércoles y domingo) y muchos rivales de superior categoría, como es el caso del filial del Betis, de Segunda B. Varios jugadores del vestuario han reconocido que la Copa Federación está afectando a la hora de preparar los choques.

Para el encuentro de hoy, Asián tiene la baja segura de Ito, que sigue con problemas en los abductores, y otros jugadores están tocados. Resalta el caso del otro centrodelantero, Chico Díaz, del que Asián dijo que está disponible "haciendo un esfuerzo enorme" por su lesión de un tobillo, de la que se está realizando pruebas, y no descarta que tenga que operarse. El resto del equipo está disponible, incluso Joaquín, que ya tiene el transfer y apunta a titular. Habrá descanso para los que más minutos jugaron el domingo y los que van a estar en Las Cabezas en el próximo partido.

La plantilla tiene pocos días de trabajo. La sesión de ayer fue la segunda y última antes de la visita al Betis Deportivo. Asián no quiere excusas: "El que se ponga este escudo lo tiene que defender a muerte. Aquí no se regala ni se tira nada, si nos ganan pues felicitaremos al rival pero no vamos a escatimar en esfuerzo".

Cabe esperar un equipo albirrojo con muchos cambios con respecto al que jugó el domingo. No es descartable que salga incluso el meta Pablo Barroso. Oñate, Anaya, Salas y Pablo de Castro -que casi no tiene recambio- apuntan en defensa y Josemi en el centro. Ranchero estará en ataque.

"Contra el Betis Deportivo es muy complicado no dejarte llevar, tiene un juego de posesión tan importante y de tanta calidad que es complicado contrarrestar. Pensaremos en tener orden, equilibrio entre líneas e intentar ponerlo nervioso, que le cojan asco al partido y aprovechar las ocasiones", declaró Asián, que también se mojó con la destitución de Rafa Escobar del Arcos: "Echar a un entrenador en la segunda jornada es una locura".

El Algeciras busca, además del pase, cortar la racha de cuatro empates consecutivos.