"La salvación sería como un ascenso"

Miguel Pérez González, conocido en el fútbol comarcal como Miki, es uno de los jugadores con más partidos en la Unión Deportiva Los Barrios. El capitán gualdiverde, con 25 años, suma ya seis temporadas en el conjunto de su tierra desde que Rafa Escobar, su actual entrenador, lo hiciera debutar en la campaña 2010/11 siendo aún juvenil. Reconoce que ahora es un futbolista más maduro, que sabe marcar mejor los tiempos y considera que está en su mejor momento a pesar de que la presente temporada está siendo "muy dura" y que está deseando que acabe con una permanencia que considera "es como un ascenso".

"Si ganamos el domingo dejamos media permanencia sentenciada. Pero lo importante es no perder, no hay que ser conformista y hay que ir a por la victoria pero lo importante es puntuar", declaró Miki, que opinó que ante el Sevilla C hay que jugar con cabeza ante "niños que aunque no se juegan nada quieren agradar y que corren mucho".

La Unión está ahora cuatro puntos por encima del descenso, que lo marca el Atlético Antoniano, pero durante gran parte de la campaña el conjunto de Los Barrios ha estado con el agua al cuello. "Hemos estado mal ocho meses de la temporada. Cambiamos de míster, ideas nuevas, empezó a trabajar y al final se puede conseguir algo muy importante porque hemos estado mucho tiempo ahí abajo", expresó Miki, que sentenció: "Para nosotros es como si fuese un ascenso".

"Nosotros no somos tontos ni tampoco ya niños, veíamos la cosa chunga, lo veíamos negro pero ganamos al Algeciras en su casa, empatamos con el Betis B y le ganamos al Arcos. Entonces ves que no eres tan malo como dice la clasificación. Hemos aguantado mucho, en muchos campos nos decían que íbamos a descender, y sacamos el orgullo y a todos esos vamos a darle una guantá sin manos", apuntó el centrocampista barreño. "Había que hace números de play-off y lo estamos consiguiendo aunque todavía nos queda porque no está fácil", opinó.

"Esperábamos una temporada más tranquila; los nombres en el fútbol no valen para nada pero lo hemos pasado mal, ha sido una temporada muy difícil y estamos deseando que acabe", dijo el capitán y uno de los estandartes de la Unión, que entiende que "si esto sale adelante es por la piña que hay en el vestuario, de lo contrario se hubiese ido al garete hace mucho tiempo". También dio su cuota de culpa a Rafa Escobar, míster que "ha transmitido ideas" claras para conseguir estar vivo en la lucha por la permanencia.

Miki ha superado ya los cien partidos con la UD Los Barrios, el equipo de su tierra. El canterano barreño se ve en el mejor momento de su carrera y no esconde que algún verano espera dar el salto "a otro equipo" con otras aspiraciones: "La verdad es que me gustaría vivir otras experiencias pero lo primero ahora mismo es salvar a mi equipo y ya el próximo verano se hablará".