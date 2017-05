Con la salvación a la Feria

La Unión Deportiva Los Barrios logró ayer, de manera matemática, la permanencia en el grupo X de Tercera división. El equipo de Rafa Escobar se impuso con oficio -su gran seña de identidad- en Guadalcacín (0-1) gracias al tanto del linense Labra a los ocho minutos y a su buen hacer en tareas defensivas.

Y es que los barreños, pese a su épica victoria hace una semana en casa ante el Gerena con el gol de Chico Díaz en el 95', aún necesitaban de al menos un punto para cerrar un milagro tras pasar gran parte del curso en la parte más honda de la clasificación.

Pero esta Unión, en su mejor versión, no quiso dejar nada pendiente para la última jornada, en la que además la Villa estará viviendo su semana de Feria, en un campo, el Fernández Merchán donde nunca ha perdido en sus cinco visitas (también ha sido ésta la primera victoria).

El partido no fue vistoso y tuvo dos partes bien diferenciadas, así si en la primera Los Barrios dominó y marcó el ritmo de forma muy clara, también anotó el gol tempranero que a la postre resultaría decisivo, en la segunda sería el Guadalcacín quien atesoró la posesión de la pelota y quien más y mejores ocasiones generó.

El primer tiempo fue de claro dominio gauldiverde, quizás porque los locales llegaban a la cita con los deberes hechos para esta temporada y mostraron un once con muchas caras poco habituales, hasta cinco novedades y entre ellas la de tres juveniles. El caso es que desde el inicio del juego la Unión se hizo con el control del cuero y dominó la posesión de manera muy clara.

La primera ocasión reseñable de los visitantes se vio en el minuto siete con un buen cabezazo de David Charles que se fue un pelín alto. La jugada supuso un serio aviso a su rival y uno más tarde, en el ocho, conseguía marcar como consecuencia de un serio despiste de la defensa jerezana en el lanzamiento de un córner, pues nadie acertó a despejar y Labra marcó fácil de fuerte testarazo.

El tanto en contra no mejoró las prestaciones de los de Vázquez, que siguieron pasando muchos apuros y prácticamente no salieron de su terreno de juego con el balón controlado. En el 17' bien pudo llegar el segundo visitante, cuando Domingo Ferrer no se lo pensó y disparó muy cerca del poste pero por fuera.

Dos más tarde fue Labra quien la mandó ligeramente alto. El Guada sufría y no pisaba el área rival pero Los Barrios no conseguía plasmar su superioridad en forma de goles.

En el minuto 25' se vio la siguiente peligrosa de los de Escobar con un chut del ruso Niko que atajó el meta López con una buena parada.

La última clara de la primera también fue de Los Barrios pasada la media hora, el esteponero Domingo disparó con poco ángulo pero otra vez López atajó en la misma cepa del poste. De ahí al descanso el juego fue más plano transcurriendo la mayor parte del tiempo en la zona ancha.

La segunda mitad fue completamente al revés que la primera. El Guadalcacín agarró la pelota desde el primer minuto y dominó de forma clara a un rival demasiado nervioso por lo corto del marcador.

Si en la primera los de casa no tuvieron ninguna, en la segunda generaron casi todas las ocasiones de gol, pero el conjunto local no tuvo pegada ni acierto ante un Goito que estuvo muy bien entre palos.

La primera clara se vio a los cuatro de la renaudación cuando el local Juanjo cabeceaba cerca del poste marrando una cantada.

A la hora de juego llegó quizás la mejor ocasión local, con un disparo lateral de Rosales que despejó in extremis el portero tarifeño metiendo la punta de los dedos.

En el 70' se vio la única ocasión visitante con un centro de Domingo al que no llega Chico Díaz por poco.

Los últimos minutos fueron agobiantes para la Unión, que bien pudieron perder dos puntos en el 85' tras un tiro desviado de Parrado que salió rozando el palo.

Los barreños se quedan ya tranquilos con 44 puntos.