"Yo no hubiese salido del club si Alfredo Gallardo siguiese como presidente"

"Es lógico que yo no esté de acuerdo con la decisión de la Balona de prescindir de mis servicios, pero también soy consciente de que esto es fútbol profesional, que la directiva es la que manda, que entiende que al nuevo entrenador le debe dar la posibilidad de traer un ayudante de su confianza y que a mí no me queda otra que respetarlo". Es el balance que hace de su salida de la Real Balompédica Juan Mari Sánchez, que en las últimas campañas había desempeñado el papel de segundo entrenador -durante cuatro jornadas incluso el de primero- y que ahora, casi con total seguridad, encaminará sus pasos a la Premier League de Gibraltar. Juan Mari se muestra contundente a la hora de afirmar que si Alfredo Gallardo continuase en la presidencia de la entidad, él habría sido renovado.

"Mi primera opción siempre fue seguir en la Balona, pero soy un hombre de fútbol, sé que éste es un equipo de Segunda B, profesional, y que pasan estas cosas", continúa Juan Mari Sánchez, que confiesa que hace semanas que presumía que acabaría abandonando el vestuario del Municipal.

No tento nada que reprochar; esto es fútbol profesional y hay que asimilarlo"

El preparador está convencido de haber hecho méritos "para que no prescindan" de sus servicios.

"Soy humilde, no me gusta alardear de nada, pero en el apartado personal puedo garantizar que no pueden estar en desacuerdo conmigo", recalca. "En lo profesional y eso se lo pueden preguntar a Julio Cobos y Sánchez de la Nieta, he tenido plena dedicación y he intentado ayudar en todo lo que estuvo a mi alcance", agrega.

Juan Mari, que aprovecha para aclarar que a pesar de no haberles nombrado en su carta de despedida en las redes sociales no tiene "ningún problema" ni con Manolo Ruiz ni con Sánchez de la Nieta. "Lo que pasa es que mencioné expresamente a las dos personas con las que tuve más relación, con los que estuve más identificado, que fueron Julio Cobos, al que además de un gran entrenador considero mi amigo, y a Rafa Escobar, al que le tengo mucho que agradecer porque me dio la oportunidad de entrar en el cuerpo técnico", matiza.

Casi sin tomarse respiro, el preparador avanza en la conversación para referirse al expresidente Alfredo Gallardo, con el que siempre tuvo mucha sintonía, y al que no oculta que está especialmente agradecido, como también a los jugadores que han pertenecido a la plantilla.

"Lo que tengo muy claro es que si Alfredo [Gallardo] hubiese seguido en el cargo, yo no hubiese salido de la Balona", sentencia, al tiempo que recuerda que una de las primeras llamadas nada más conocerse su desvinculación de la entidad fue la del exmandatario.

"De hecho me insinuaron la posibilidad de seguir en el club, pero no de segundo y aunque en su día con Alfredo Gallardo sí que acepté ahora ni lo he bajarado", agrega. "Es que ves que no hay... las sensaciones son determinantes".

Preguntado por si debió reivindicarse más durante su periodo en el banquillo de la pasada campaña como máximo responsable del equipo durante cuatro jornadas, responde: "Puede ser. Lo que pasa es que era un momento muy difícil, por muchas circunstancias. Quizás debí decir yo quiero ser primer entrenador, pero ahora miro hacia atrás y también es verdad que todas las circunstancias se vinieron en contra".

Juan Mari Sánchez asegura que el peor trago fue comunicarle la decisión del club a su familia, pero insiste: "No hay nada que reprochar ni a Pandalone ni a Mario Galán, esto es fútbol profesional, un Segunda B debe funcionar como una empresa y hay que asimilar las decisiones".

El entrenador afirma que se marcha "agradecido" a un club que le ha brindado la posibilidad de vivir "experiencias que quedan para siempre".

Precisamente ayer la junta directiva de la Real Balompédica hizo pública una nota en la que reconocía "la profesionalidad" y agradecía "la dedicación" tanto de Juan Mari Sánchez como del defensa Olmo González, cuya salida del club se conoció en la tarde del pasado jueves.