Una salida a la crisis

Es momento de coser en el Algeciras Club de Fútbol. Muchas cosas en el conjunto albirrojo penden de un hilo después de cinco semanas sin ganar y tras el roto del partido con Los Barrios. El arreglo está muy claro, aunque eso no lo convierte en fácil. El conjunto albirrojo tiene que ganar hoy (11:30) en su visita al Club Deportivo Alcalá, que también quiere salir de su particular crisis, y hacerlo el próximo miércoles en San Roque. De esa manera volvería recuperar la confianza y el equipo tendría, en el peor de los casos, de nuevo el liderato a tiro de piedra. Todo lo que no sea eso, sería agravar la situación.

El Algeciras, el segundo mejor viajero del grupo, acude con necesidad a Alcalá, donde está el segundo peor local y que estrena entrenador. No están disponibles para el choque Juanma, que no entrena por decisión propia desde el pasado martes tras anunciar que quiere salir, ni Dani Hoyos, con permiso por el nacimiento de su hija. David Gutiérrez Guti deja fuera de la convocatoria a Álex Oñate. Viajan Romero, Herrera, Dani Gallardo, Hedrera, Berlanga, Anaya, Máiquez, Pablo Ganet, Josemi, Iván, Tano, Mané, Juanca, Pato, Ayala y David Camps.

El conjunto de La Menacha, cuarto con 37 puntos y un partido menos, ha vivido una semana convulsa. Las vacaciones no sirvieron para cambiar el rumbo de los resultados y la derrota en el derbi dejó muchas heridas. Una racha de cuatro empates y una derrota está en el límite de lo admisible para el Algeciras en Tercera división, sobre todo, después del gran arranque de temporada que pareció cambiar el objetivo de la fase de ascenso por el del título de Liga. La presión parece estar pesando en algunas piernas. La situación, sin embargo, se puede enderezar y hoy es un día clave para hacerlo.

Y clave es que el vestuario vuelva a estar a una. Ha sido semana de charlas y de concienciarse. Toca dejar a un lado comportamientos más propios de canteranos imberbes que de profesionales hechos y derechos. El Algeciras necesita volver a ser el del arranque de competición, que la pelota no queme en los pies y arrancarse los grilletes que impiden al equipo albirrojo mostrar su hambre y personalidad.

Mientras, la dirección deportiva sigue hurgando en el mercado invernal con muy poco dinero disponible. Los refuerzos siguen lejos. Y, en otro ámbito, el plantel lleva sin trabajar en el terreno de juego en el que juega como local desde el 30 de noviembre. Ayer, por ejemplo, lo hizo detrás de una de las porterías del Nuevo Mirador, donde hoy se disputa un amistoso entre el PSV y el SC Friburgo organizado por Football Impact después de que la directiva recuperara un acuerdo con la empresa costasoleña mediante el cual se encarga de cuidar el césped e ingresa dinero pero complica mucho el trabajo diario de su primer equipo.

Los algeciristas, a los que no se les está dando bien los equipos de la zona baja, buscan hoy la recuperación con algún cambio en el once, algo habitual en las últimas partidas. En defensa, Adrián Máiquez parece que volverá al lateral junto a con Berlanga, Hedrera y Dani Gallardo. Pablo Ganet e Iván son los favoritos para salir al mediocentro mientras que Ayala y Mané apuntan a los costados, aunque este último podría actuar por el centro. Tano y Camps podrían completar el ataque.