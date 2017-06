Las rotaciones continuarán en Portugal

El Grupo A de la Copa Confederaciones vivirá una última jornada con una apretada disputa entre México, Portugal y el anfitrión Rusia por los dos puestos en semifinales. Portugal, principal favorita para acceder a la siguiente fase, se medirá a la eliminada Australia y, de forma simultánea (17:00), se enfrentarán México y Rusia.

El técnico de la selección de Portugal, Fernando Santos, confirmó que hoy continuará con su política de rotaciones durante la Copa Confederaciones de Rusia y no quiso adelantar si Cristiano Ronaldo será titular ante los oceánicos o si tendrá descanso de cara a una probable semifinal.

"No les diré quien va a jugar, si voy a jugar con Cristiano o no. No es por ustedes, es por el rival", dijo Santos ante la insistencia de los periodistas por saber si el astro del Real Madrid será de la partida en San Petersburgo. "Pero rotación habrá", afirmó el entrenador luso.

Santos volverá a introducir modificaciones después de haber realizado cuatro cambios en el encuentro en el que batió 1-0 a Rusia respecto al equipo que empató 2-2 con México en el partido de debut. El técnico de la campeona de Europa, sin embargo, no quiso confirmar ningún nombre. "Todos mis jugadores tienen mi confianza y todos están listos para jugar".

La única excepción es la de Raphael Guerreiro, quien está descartado tras el fuerte golpe que sufrió en el pie, si bien podría volver a ver acción más adelante en el torneo. Además, Eliseu es duda por una gripe. Y habrá que ver si Santos arriesga con Pepe, Bernardo Silva, Andre Gomes y Adrien Silva, quienes de sumar una nueva amarilla se perderían una eventual semifinal.

El otro encuentro que se disputa hoy es el México-Rusia. El ambiente será hostil y la presión máxima, pero esa situación es la que motiva a los sudamericanos en un duelo que, presumiblemente, definirá otro de los semifinalistas.

"Jugar en Rusia, con un 90% de público ruso y un rival que se juega la clasificación es un escenario extraordinario para el fútbol mexicano y sus jugadores, para demostrar que tienen la jerarquía de asumir ese papel. Es un partido que hemos esperado desde hace mucho tiempo, jugar en un escenario en el que vamos a ser visitantes", añadió el seleccionador mexicano, Juan Carlos Osorio.

Se espera que el Kazán Arena caldee con más de 45.000 espectadores el partido en el que los rusos necesitan una victoria.