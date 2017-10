El rival y su técnico, sin margen de error

Con escaso margen de error y con presión. El Xerez CD recibe hoy al Algeciras en La Barca en una cita tan complicada como importante de cara a su futuro. Los azulinos no han ganado ninguno de los cinco partidos que se llevan disputados, se han instalado en puestos de descenso y o comienzan a levantar el vuelo o se van a ver abocados a una situación de la que les va a costar muchísimo trabajo salir.

Los de Vicente Vargas encaran un duro test y tras unos días marcados por las duras críticas que ha recibido el entrenador tras su derrota del pasado domingo en el Carlos Marchena frente al Cabecense, un conjunto que se encontraba aún peor que ellos en la tabla, ya que sólo había sumado dos puntos por los tres de los que tienen los jerezanos.

El Andrés Chacón no es el escenario idóneo para un choque de este tipo pero a la entidad no le queda otra, toda vez que por La Juventud debe abonar unos de 1.800 euros, una cifra a la que no puede hacer frente cada quince días. Mientras no solvente los problemas con el Ayuntamiento complicado va a tener jugar y entrenar en Jerez.

A los ya habituales problemas con los campos de entrenamiento, esta semana al técnico se le ha unido la importante baja de David Polaco, sancionado. Van a ser altas tanto Paco Borrego, que ya cumplió su castigo, como José Vega, que ha dejado atrás sus problemas musculares. Chato no se ha recuperado y se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria mientras que sí está en la lista Gonzalo, el lateral derecho que ha llegado esta misma semana procedente de la Roteña.

De entrada, Vargas va a retocar la defensa. El once también podría presentar alguna variante teniendo en cuenta lo que se juega el equipo y Vargas podría apostar de salida por dos puntas, Fran Jiménez y Pedro Carrión, delantero que no está teniendo suerte de cara al gol desde el inicio de la competición.