El rival, un plantillón que llega sin el 'verdugo' Kike Márquez

El Extremadura UD espera "un partido de máxima exigencia" esta tarde en el estadio Municipal de La Línea. Agustín Izquierdo, el entrenador, conoce bien a Julio Cobos, con quien jugó al fútbol, y se deshace en elogios hacia una Balompédica que "ha empezado muy bien, como nosotros".

El Extremadura llega a la cita tras haber jugar un partido casi redondo ante el Marbella, al que liquidó con claridad (3-0). "La gente está muy bien como es lógico, pero esto ya es otro partido y creemos que es un encuentro de exigencia en el que queremos ver cómo respondemos", subrayó el técnico.

Los de Almendralejo sufrieron el contratiempo en forma de lesiones de Kike Márquez y Álex Barrera, que se quedaron en casa. Márquez, ex del Cádiz, es una baja sensible en el once azulgrana y un futbolista conocido en La Línea porque ya ejerció de verdugo en su etapa cadista y también con el Marbella. Tiene para dos-tres semanas por una rotura muscular en un cuádriceps. Barrera se lastimó un tríceps. Tampoco viajó el serbio Jankovic que aún no cuenta con la documentación en regla, por lo que Manu Cordero, del filial, completa la convocatoria.

Izquierdo no hará muchas variaciones del once que tan buen resultado le dio en la última jornada. Valverde tiene todas las papeletas de entrar como titular ante la baja de Kike Márquez, mientras que el resto repetirá posiciones. La única duda está en el pivote defensivo, puesto en el que Fran Miranda podría tener opciones de jugar, ya que Gio Zarfino se entrenó entre algodones por unas molestias y está dudoso su concurso.

Izquierdo sabe que jugar en el campo de la Balompédica es siempre "complicado". Destacó del equipo de Julio Cobos el hecho de tener un bloque parecido al del pasado año, así como el fulgurante arranque. "Mantienen entrenador, a gran parte del bloque y se han reforzado bien, así que este trabajo ya lo tienen adelantado".

El otro duelo se vivirá en los banquillos con dos técnicos extremeños. Se da la casualidad que hace 27 años, el exalgecirista Izquierdo y Cobos jugaban de blanquinegros en La Línea defendiendo los colores del Badajoz. Son dos técnicos que fueron compañeros y habitualmente mantienen charlas de fútbol, tal y como desveló Izquierdo en la previa del partido.

El Extremadura, además, estará arropado en las gradas del Municipal, ya que saldrá un autobús repleto de seguidores más coches particulares. Se espera en torno a 150 almendralejenses en el coliseo balono. De hecho la avanzadilla ya se dejó ver ayer por las redes sociales con sus tradicionales fotos de visita a Gibraltar.