Un rival que parte de cero

El resto del equipo, salvo el exbarreño, José Luis (Dos Hermanas), Ganfornina (Extremadura y ex de las canteras de Sporting y Real Madrid)y el delantero Salva Moya (Recre B), son jóvenes jugadores que han ascendido del juvenil de División de Honor. Curiosamente el equipo sufrió una baja inesperada pues Mena, con ficha del Sevilla C, debutó en Segunda división y ya disputó minutos en los dos primeros encuentros ligueros, ante Osasuna (6 minutos) y Valladolid (16).

La Unión Deportiva Los Barrios visita mañana al Sevilla C (11:30), un conjunto muy renovado este curso, empezando por el banquillo donde Francisco José Chesco Pérez Garramiola dejó la dirección del segundo filial para encargarse de otro de los equipos de la cantera hispalense.

Antonio Prieto ya se ejercita con el cuadro barreño

Antonio Prieto, último fichaje de la Unión Deportiva Los Barrios hasta el momento (hay que recordar que el mercado en Tercera no se cierra hasta enero), se entrenó ayer por primera vez a las órdenes de Juanma Carrillo. El delantero ceutí llegó ilusionado y con muchas ganas de empreder esta nueva eventura. Precisamente el ariete, ex del Ceuta y que jugó el pasado fin de semana ante el Cádiz B (disputó los 90 minutos), podrá debutar ante el Sevilla C, más cuando el cuadro barreño tiene las bajas de Ekedo -aún con un partido de sanción del año pasado- y de Labra, castigado con cuatro partidos tras la expulsión sufrida frente a la Lebrijana, donde insultó al árbitro.