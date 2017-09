El rival, en el mejor arranque de su historia

Llega al Nuevo Mirador el equipo de moda: el CD Alcalá. Los panaderos sólo conocen la victoria en las tres jornadas disputadas hasta el momento en el grupo X de Tercera, un hecho que los mantiene líderes en solitario de la categoría y que supone el mejor arranque del equipo blanquiazul en una división nacional y un hecho que no se veía en el Ciudad de Alcalá desde hace casi tres décadas, cuando el equipo disputaba la Regional Preferente (1987-88).

El rival del Algeciras ha vencido al Arcos (2-0), Cabecense (1-3) y Espeleño (2-1).

Para este encuentro,el entrenador alcalareño José Luis Durán Selu no podrá contar con Josemi que solo se ha ejercitado una vez en la semana debido a su lesión en el cuádriceps. El resto del equipo está disponible.

"Si me hubieran dicho en diciembre que pasaría del descenso al primer puesto, no me lo creería", asegura el técnico blanquiazul. "El objetivo que me marqué cuando llegué era el de salvar al equipo de mi pueblo lo había superado y me dije que hasta aquí habíamos llegado", explica Selu, que sigue en el club.

"Los cuatro primeros partidos son muy complicados. El año pasado nos salvamos con 42 puntos, que son muchos. Por eso debemos sumar y sumar", explica Selu. Y para ello, nada mejor que el Algeciras, uno de los gallitos de la categoría, para medir su verdadera fortaleza.