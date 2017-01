El rival lebrijano, con cambios, busca sumar

El Atlético Antoniano es decimocuarto clasificado con 23 puntos, cuatro por encima del descenso, zona de la que quere alejarse. Para ello, busca sacar algo positivo de la visita del Algeciras este mediodía. El equipo que dirige ahora Antonio Gil, sentado ya en el banquillo del conjunto de Lebrija tras su presentación oficial.

El cuadro lebrijano, que llega al encuentro tras caer en Las Cabezas cortando una racha de dos partidos sin perder, tiene las bajas por lesión de Román y Longa. Tampoco estarán, por decisión técnica, Luigi, Pulido y David. Antonio Gil recupera para la visista del algeciras al centrocampista Paquito -que lleva dos tantos esta temporada- y del delantero Juan Antonio

El Antoniano ha ido perdiendo pólvora durante la temporada, primero tras la marcha del exalgecirista Caballero, que se marchó al Xerez, y el tambien ex del Algeciras Pepelu, que también ha salido del conjunto sevillano.

"Esperemos que el Algeciras no tenga su mejor partido y nosotros estemos acertados para poder sacar algo positivo", declaró el técnico sevillano Antonio Gil que considera el partido no una final pero sí fundamental para su equipo. "Es un equipo de los que más recursos tiene en la categoría, sino el que más. Su objetivo es ascender y el nosotros acabamos de ascender y el objetivo es no bajar", declaró.