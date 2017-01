El rival desembarca con 200 hinchas y rodeado de euforia

El Extremadura de Almendralejo llega hoy a La Línea en plena efervescencia. Los de Almendralejo están entrenados por Juan Sabas, ex de Atlético de Madrid, Betis, Rayo... que vistió la camisola de la Real Balompédica dos partidos, ambos fuera de casa, en 2001. En el once inicial de los azulgrana, dos jugadores que también se enfundaron la casaca albinegra, Manu Martínez y Abdoulaye Fall. En los visitantes son bajas Boateng y Sergio y no han dispuesto de documentación los recién llegados Renzo López y Gabo.

El Extremarura es un equipo hambriento de partidos y puntos que está revolucionando a Almendralejo y tiene muy enchufada a su afición, pese a la delicada situación que reza en la tabla. Los dos últimos buenos resultados ante Villanovense (0-0) y Jumilla (4-0) han disparado el optimismo en la grada, aunque dentro del vestuario han preferido parapetarse ante los elogios y tienen claro que cada partido es más que una final. El Extremadura visita esta tarde a la Balompédica, un rival directo en la lucha por la permanencia y al que, curiosamente, fue el único que pudo ganar el club azulgrana en el Francisco de la Hera en la primera vuelta (1-0). Un factor éste del goal average que tampoco debe pasar desapercibido por lo que pueda suceder más adelante.

La expedición azulgrana partió en la jornada de ayer a tierras gaditanas y lo hizo con novedades en la convocatoria. La mala noticia es la ausencia de Boateng, un futbolista que fue esencial en el triunfo ante el Jumilla y que no ha podido recuperarse a tiempo de sus molestias en el cuádriceps. Su baja se une a la del lateral Sergio, que está sancionado por acumulación de tarjetas. Entran como novedades en la lista Ganfornina, Samuel Manchón y el canterano Perera, citado por primera vez y que ha estado haciendo entrenamientos durante toda la semana a las órdenes de Juan Sabas.

Las ausencias de Sergio y Boateng obligarán a Sabas a modificar el once. En el lateral derecho está claro que jugará Manu Martínez, mientras que en la posición del africano todo apunta a que lo hará Javi Pérez, que ya cuajó un buen segundo tiempo ante el Jumilla en la misma demarcación. El resto del equipo no variará.

Casi 200 personas se van a desplazar de Almendralejo hasta la Línea de la Concepción para arropar al Extremadura en las gradas. Dos autocares partirán a las ocho de la mañana y a ellos se unen una multitud de vehículos particulares. A Juan Sabas no le importa que exista euforia en la afición, "pero dentro del vestuario somos cautos porque aún no hemos hecho nada. Sólo hemos logrado dos resultados positivos, pero esto no nos ha sacado del apuro. Debemos seguir siendo serios y construir un equipo con nuestra propia identidad".

La portería a cero y ser muy serios en defensa son dos premisas innegociables para el técnico madrileño que tiene claro que "la Balona es un equipo difícil que está encajando pocos goles".