La remontada ya está en marcha. El algecirismo quiere creer y tiene fe en su equipo para el partido de vuelta que disputará el próximo domingo en Ibiza, con una eliminatoria que está en contra tras el 0-1 encajado en el Nuevo Mirador. Digerido el revés, plantilla y afición cierran filas para intentar la proeza y mantener encedida la llama del ascenso a Segunda B.

Desde que se consumó la derrota el pasado domingo en La Menacha, el Algeciras y su gente han ido recuperándo el ánimo de una forma casi exprés porque la realidad es que no puede ser de otra manera. Los chicos de José Antonio Asián se han levantado raudos. Alguno incluso en la misma puerta del estadio, tras el tropiezo, decía a sus más allegados un presentimiento: "Vamos a remontar".

Los albirrojos han rescatado su lema de la temporada. "Aquí no se rinde ni Dios". Con este mensaje el Algeciras puso en marcha el pasado verano un proyecto basado en un sentimiento casi religioso. No hay otra explicación para que casi 4.000 almas se concentrasen una bonita mañana de domingo para apoyar a once futbolistas vestidos de rojo y blanco. Y quien no lo entienda no sabe de qué va esto del fútbol.

El Algeciras se niega a capitular. Rendirse no es una opción y el 0-1 que hace 24 horas parecía una catástrofe ahora se antoja un marcador adverso pero corto, como cuando te marcan un gol y estás en el descanso de un partido. Queda la otra mitad y el añadido.

"La eliminatoria es remontable", asegura Miguel Ángel Berlanga, uno que siempre está a las duras y a las maduras. El veterano defensa no se esconde: "No es el resultado que esperábamos ni mucho menos. Por eso nos fuimos jodidos, pero hemos visto lo que es el Ibiza y hemos jugado sólo la primera parte, ahora vamos a por la segunda".

El algecireño entiende que los albirrojos deben ser "más fríos en la vuelta" y anima a la hinchada: "Necesitamos un gol, seguimos en la misma situación. Tenemos que ir a ganar a Ibiza, pero no solo de boquilla", arenga.

El meta Jesús Romero se expresó en sus redes como él sabe: "Orgulloso de ustedes (por sus compañeros). Más no se puede correr. ¿Que podemos hacer más? Siempre. Y lo vamos a hacer. Lo demostraremos", clama el portero. "Por esos locos que nos han demostrado que están con nosotros. Por esos que nos han dado fuerza para seguir creyendo. Creed porque yo creo", proclama.

Equipo y afición se han dado una tregua para alimentar el espíritu de remontada. Las críticas quedarán a un lado al menos hasta que termine el partido de Ibiza el domingo. Los mensajes entre seguidores y futbolistas y el propio club se suceden sin cesar.

"A pesar de todo confío en mi equipo. Es sólo un gol, así que a morir con las botas puestas los 90 minutos finales", escribe Fran ACF. "Ahora a partirnos el alma en Ibiza, que no dudo que lo haréis y los mil y pico de siempre estaremos apoyando desde aquí", asegura Chato.

La peña de estibadores algeciristas se suma al respaldo: "Sabéis que estamos con ustedes, con los que os dejáis el alma día a día por vuestro equipo". "Hay que salir a atacar, sin miedo, marcar aunque nos marquen, que sepan que vamos a por todas, si nos meten uno, nosotros dos", afirma José Carlos.

"Esto aún no ha terminado y hay que seguir creyendo que podemos conseguir el pase. Esta guerra no es para los pesimistas porque la fuerza está en creer y entonces podremos", señala David Pérez, un albirrojo afincado en Murcia. El mismo espíritu muestra Juanvi: "Hay que creer, quedan 90 minutos y con un gol estamos empatados, después ya veremos que ocurre, pero los nuestros tirarán de orgullo seguro para intentarlo".

Que comience la remontada.