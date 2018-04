En su cuarta temporada en categoría nacional, el Guadalcacín -que mañana recibe al Algeciras- pelea la permanencia, como en las anteriores, objetivo de un equipo limitado por el presupuesto pero que tiene claras sus armas para competir en la Tercera pelea, lucha, capacidad de sacrificio e ir a por cada balón como si fuese el último. Solo así puede suplir las limitaciones de un plantel al que le cuesta mucho marcar -solo Utrera y Alcalá han anotado menos tantos- y estos dos factores desembocan en que el Guada sea el rey del empate porque también es un equipo difícil de batir, sobre todo en el césped artificial del Fernández Marchán, donde solo el Castilleja ha sido capaz de llevarse los tres puntos esta temporada.

En efecto, el Guadalcacín es el rey del empate con 17 igualadas (11 en casa y 6 fuera), pero no solo del Grupo X sino de toda la Tercera División española. Es más, en categoría nacional solo el Sabadell, del Grupo III de Segunda B, ha firmado más tablas que los jerezanos: 20 empates.

Con Alberto Vázquez en el banquillo -llegó al primer equipo a mediados de la 2016-17 después de haber pasado por todos los escalafones del club- el Guadalcacín protagonizó el mejor arranque de temporada de su historia pero la acumulación de empates acabó pasando factura y el equipo quedó en la parte baja de la clasificación, puestos nada extraños para un club acostumbrado a pelear la permanencia.

Como es habitual todos los veranos, el Guada tuvo que reinvetarse por la salida de varios futbolistas: llegaron el portero Álex Herrera, del Algeciras; los defensas Álvaro Ramírez (Xerez DFC), Pancy (Cádiz B) y Joselito Zambrano (Jerez Industrial); los centrocampistas Juanan (Antoniano) y Adri (Sanluqueño); y el delantero Canty (Arcos).

De estos, Álex Herrera y Joselito Zambrano se fueron a los pocos meses, y Álvaro Ramírez se lesionó de gravedad, estando actualmente sin ficha. Como refuerzos llegaron el portero Brian, cedido por el Sevilla; el defensa Alberto Orellana (Rota); los centrocampistas Goma (Lebrijana) y Alberto Durán (Cádiz B); y los delanteros Amadeus, italo-argentino, y Borja (Sanluqueño).

Con los refuerzos, el Guada ha ganado en competitividad en la plantilla y Alberto Vázquez en opciones para afrontar los partidos. Eso sí, en casa y debido a las dimensiones del terreno de juego del Fernández Marchán, el guión es el habitual: presión asfixiante al rival y jugar el balón lo que sea posible. El Guada no renuncia a la circulación y trata de sacar el balón jugado, pero el balón en largo siempre es una opción porque el campo impide alardes y el equipo está acostumbrado a los rechaces y segundas jugadas y con movimientos entre líneas trata de sacar partido en ataque, aunque no es un secreto que le cuesta marcar goles -un dato a tener en cuenta es que no le han señalado ningún penalti a favor en toda la temporada- tanto como que es fuerte en defensa, faceta en la que el incombustible Diego Galiano, ex de la Balona, ejerce de gran capitán.

Para recibir al Algeciras, Alberto Vázquez recupera precisamente a Galiano y también a Alberto Durán, pivote defensivo, ausentes ambos en Las Cabezas por sanción. El técnico sigue sin poder contar con los lesionados de larga duración: además de Álvaro Ramírez, que está sin ficha, están en el dique seco el portero Lebrón -en el banquillo estará el juvenil Borrego- y Yuyu, juvenil que se entrena con el primer equipo y que se lesionó antes de Semana Santa.

Para el Guadalcacín, tres puntos por encima del descenso, el envite con el Algeciras es fundamental porque los jerezanos saben que la permanencia pasa por el Fernández Marchán. En las jornadas que quedan para el final de la competición, después del Algeciras, los azules visitarán a la Lebrijana, recibirán al Xerez CD, jugarán en Ceuta y cerrarán el curso recibiendo al Onubense.