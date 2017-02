Un rescate para los equipos modestos

Miguel Ángel Galán, candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, presentó un 'plan de choque' ante notario para que los clubes no profesionales de Segunda B y Tercera división reciban una subvención anual de 50.000, además el Fútbol Femenino (Futfem) recibirá 70.000 euros y el fútbol sala tendrá subvencionado el pago de la plaza. El candidato pretende que lo que considera un "rescate al futbol no profesional" sea los cimientos que permitan "en un futuro a medio plazo crear las herramientas para que estos clubes generen ingresos propios para no tener que depender de subvenciones ni de rescastes como el de ahora".

Miguel Galán expone en ese mismo documento ante notario que la RFEF cuenta con un fondo social de 70 millones de euros de patrimonio que servirían para realizar esta labor socio-deportiva con los clubes no profesionales, es decir el montante total del rescate al fútbol no profesional ascendería a 25 millones de euros.

La alternativa a Ángel María Villar para hacerse con la presidencia de la RFEF pretende que esas cantidades salgan del presupuesto anual -actualmente la Española invierte en Segunda B y Tercera el 5,31% de 142,5 millones de euros-; del patrimonio social neto -70 millones de euros-; y, según el texto de Miguel Galán, ya tiene ya pactado con empresas china y árabes el patrocinio de esas categorías para poner el nombre sus empresas en las ligas como se hace en la liga Santander. Además, asegura que dispone de un patrocinador mundial que esta dispuesta a publicitar en la replica de las camisetas de la selección española su empres aportando anualmente 10 millones de euros.