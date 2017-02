Para reivindicarse

El Algeciras Club de Fútbol es ahora un equipo que son tres. Unos jugadores y un cuerpo técnico que luchan por la fase de ascenso sin renunciar a algo más; una directiva que intenta solventar la difícil situación económica con un millón de euros amenazante; y una afición que tiene que arrimar el hombro. Ese Algeciras recibe hoy (17:00) al CD Gerena en un encuentro con mucho en juego, también para un técnico, David Guti, que camina en la cuerda floja. La unión entre afición, equipo y dirigentes se antoja fundamental para que el éxito. Toca reivindicar y reivindicarse.

El Algeciras, que parece haber reconquistado el Nuevo Mirador tras lograr dos victorias seguidas como loca, necesita levantarse de su segunda derrota consecutiva a domicilio, la que cosechó frente al Sevilla C en un encuentro con luces en la primera mitad y sombras en la segunda. David Guti tiene a toda la plantilla disponible para intentar reconducir la situación que se consigue enlazando victorias, algo que el conjunto albirrojo no logra desde las jornadas 13 y 14, disputadas a finales de noviembre.

Esa racha irregular ha puesto al entrenador algecireño en una situación delicada. Hay voces en el club que consideran necesario un revulsivo para el Algeciras y una derrota esta tarde podría ser la llave de la puerta de salida a David Guti, que se muestra tranquilo y sólo quiere centrarse en el encuentro frente al Gerena en el que entiende que la victoria es obligatoria no sólo por su estabilidad. "A salvar otro match ball y poder seguir disfrutando de mi equipo", escribó el algecireño en su Facebook tras enlazar el artículo de este diario sobre su posible destitución.

El Algeciras, cuarto con 45 puntos -seis del primero y con cuatro más que la quinta plaza y la sexta plaza- recibe a un conjunto en horas bajas: el Gerena es junto al Alcalá el peor equipo de 2017. El conjunto albirrojo espera dar la versión ofrecida ante el San Roque de Lepe en el último duelo como local, en el que recuperó la pegada y la fiabilidad en defensa.

El once titular será diferente al de ese encuentro, que por otro lado era muy similar al de Sevilla, levantando muchas críticas. Guti tiene a todo el equipo disponible para el encuentro de esta tarde, aunque Berlanga ha estado renqueante durante la semana. Volverá Pablo Ganet al centro del campo que formará de inicio de partido. Junto a él, Iván Turrillo y tocará sacrificar a uno del medio-ataque. Puede ser Pato, Mané o Tano. Difícil elección para el preparador albirrojo.

En la rueda de prensa, el técnico aseguró que confiará en Javi Anaya, a más en cada partido. La duda en la zaga es si jugará Dani Gallardo o volverá a apostar por José Mari como lateral zurdo.

"Antes no ganábamos en casa y fuera sí, ahora hemos perdido dos partidos a domicilio que no teníamos que haberlo perdido; en casa tenemos siete partidos hasta final de temporada y no se nos pueden escapar más puntos porque sería darle opciones a mucha gente. Sacar fuera tres o cuatro partidos y estaría asegurada la fase de ascenso con garantías", calculó el técnico David Guti, que destacó la competencia que hay dentro del grupo y también el peligro que tiene el Gerena.

El Algeciras necesita demostrar que es capaz de tener una racha positiva duradera, que puede volver a ser un equipo fiable y que es capaz de pelear por todo. La afición también tiene tarea, las peñas y asociaciones piden que en el minuto nueve de cada tiempo la grada grite "107 años de historia no terminan en los despachos". Durante el descanso se dejarán vacías todas las gradas del estadio y los aficionados bajarán a la calle y frente a la puerta principal del estadio se leerá un manifiesto. En caso de que llueva, se bajará a los vomitorios de tribuna.

No valen las excusas.