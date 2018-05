El regreso de la plantilla, una polémica odisea

La plantilla del Algeciras CF vivió una auténtica odisea en su vuelta a casa. Un retorno salpicado con polémica ya que parte de la directiva no viajó en el mismo avión, lo que originó las críticas de muchos aficionados. El caso es que los jugadores albirrojos, que debían estar en sus hogares en la noche del domingo para trabajar el lunes por la mañana, no pudieron regresar hasta ayer por la tarde después de que varios retrasos en la escala de su vuelo de Barcelona a Sevilla.

Por si la eliminación de la fase de ascenso a Segunda B no había sido poco, el Algeciras sufrió una tarde noche de pesadilla en su retorno a la ciudad. Todo fue bien en la salida de Ibiza a Barcelona, pero en el aeropuerto de El Prat se empezaron a torcer las cosas cuando el vuelo a Sevilla se retrasó sin horario previsto. Los jugadores tuvieron que cenar allí, de cualquier forma, y tras mucha espera se enteraron de que no podían volar hasta el lunes a primera hora. La compañía aérea les ofreció un hotel... a más de cien kilómetros, algo que los futbolistas rechazaron ya que entre los trayectos de ida y vuelta apenas iban a poder descansar. No quedó ahí porque a su llegada a San Pablo no pudieron dar con el equipaje hasta otra interminable espera antes de poder coger el autocar a Algeciras.

La expedición no regresó junta porque algunos directivos tomaron otra ruta. El club emitió un comunicado para dar su versión ante el aluvisón de críticas de los aficionados que entendieron que no velaron por el equipo.

"En principio, cabe señalar que el viaje Algeciras-Ibiza y regreso fue programado y organizado por la Real Federación Española de Fútbol, quien abonó el importe de 21 plazas cuando la expedición la formaban 25 con el consiguiente gasto del club de las otras cuatro personas", aclaró la directiva.

Tras llegar a Barcelona, la entidad señala: "Producido el embarque y llevando un hora dentro del avión, junto con el resto de pasajeros, los jugadores comunican a los directivos que estaban en el aeropuerto que el vuelo se iba a retrasar una hora. Ante esta circunstancia se preguntó a Vueling Barcelona si era posible la salida del equipo en el siguiente programado para las 22:30, a lo que se le contestó afirmativamente ya que se tenía prioridad sobre el resto. Dado lo cual estos directivos embarcaron en el suyo que salía del Aeropuerto de El Prat a las 22:30", explica.

"Una vez en la capital hispalense (23:25) y conectados los móviles, los directivos se enteran de que la plantilla continua en el aeropuerto barcelonés sin que, por lo tanto, se hubiese cumplido lo que prometió la compañía aérea", dice el escrito. "A partir de ese momento se intenta gestionar el embarque y un hotel para pasar la noche. La compañía aérea da como solución acomodarlos en un hotel de Gerona... decidiéndose por algunos jugadores quedarse en el aeropuerto y otros marchar a un hotel más cercano que gestiona Mariano Añino", explica.

El Algeciras afirmó que el presidente de la RFEF ofrece su gabinete jurídico al club para poder reclamar los daños y perjuicios.