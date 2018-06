El club pide referencias de Hidalgo a la espera de iniciar los contactos

El Algeciras CF aseguró ayer que aún no ha hablado con técnicos y que "siempre hemos respetado a José Antonio Asián", aunque el director deportivo albirrojo, Rafael Mellado, reconoció que ha pedido referencias de Joaquín Hidalgo, el entrenador de la Balompédica Lebrijana, un míster que gusta en La Menacha.

"Yo juro y perjuro que esta directiva no ha tenido contactos con ningún entrenador", afirmó Mellado, que explicó el revuelo levantado por unas llamadas telefónicas a David Guti, el nuevo técnico de la UD Los Barrios. "Llamé dos veces a Guti para charlar, lo llamo con frecuencia porque es amigo mío. Me contestó al día siguiente por WhatsApp y me dijo que no me pudo contestar antes porque estaba negociando en Los Barrios con Álvaro Moya. Yo le di la enhorabuena y ahí quedó todo. En ningún momento le he dejado caer si quería volver", aclaró Mellado.

"De Hidalgo no sé ni la voz que tiene", continuó. "Le pregunté a Yiyi por él, por su opinión, que no era mala y por el teléfono, nada más. No he hablado con ese señor", insistió.

Mellado subraya que él y la directiva "hemos respetado a Asián totalmente" y entiende que el coriano "se ha descartado solo".

"Tampoco hemos hablado con los jugadores aún, aquí nadie ha hablado de hacer limpieza", señaló Mellado.

El director deportivo avanzó que "el próximo proyecto será el que nos diga el presidente, en función del tema económico" y matiza que "Tobali está haciendo un trabajo buenísimo en el B y Gallego con los juveniles, no vamos a tocar lo que funciona".