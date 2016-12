"Si recuperamos el nivel no hay que temer a nadie"

El entrenador del Algeciras CF, David Gutiérrez Guti, quiere ver en el derbi del lunes (17:00) ante la Unión Deportiva Los Barrios ya al equipo que presumiblemente tiene que batallar por todo en la Liga y por el ascenso. “Queremos ser en casa el equipo de principio de temporada, incisivo, que se mueva bien y que no conceda muchas ocasiones”, afirma. El algecireño asume que su plantel tiene ahora “aún más presión” después del parón y de los cuatro empates seguidos y reconoce que en el duelo de rivalidad comarcal, ante un contrario que le supone “una incógnita”, sólo le vale ganar. El preparador albirrojo aplaude el estado de sus jugadores tras las vacaciones navideñas: “Estaba los jugadores con muchas ganas de entrenar, llevaban días mandándose mensajes. De hecho habíamos puesto un baremo para multar por el sobrepeso pero están todos por debajo”.David Guti, que pasa por encima en la cuestión del campo y de no poder pisarlo hasta el día del partido, analiza el duro inicio de la segunda vuelta: “Tenemos seis partidos en un mes y hay que sumar puntos lo antes posibles para ponernos ahí arriba de nuevo. Si lo conseguimos nos podemos quitar mucha presión porque, de lo contrario, si comienza a acercarse mucho los equipos de abajo empiezas a ponerte nervioso”. Añadió: “Ahora hay equipos que están aún vivos, y tienen que aprovechar para sumar o se caen, y que después tal vez no se jueguen tanto”. “Después del parón y de los cuatro empates, ganar el derbi es fundamental, siempre lo es, pero ahora mucho más”, admite el preparador algecireño.Sobre la UD Los Barrios dice: “Es una incógnita para nosotros, hemos estado viendo partidos pero ha cambiado mucho de una semana a otra. Hay partidos que han jugado tres juveniles, hay otros que ha jugadootra gente nueva, otras con jugadores con posiciones cambiadas... Se está reforzando con gente que pueden ser importantes pero nos crea muchas dudas saber cómo puede ser la Unión que veamos en el Nuevo Mirador”. “Lo que sí esperamos es que sea un equipo rocoso, complicado, en los últimos partidos que han perdido ha sido un rival incómodo pero en nuestra casa que mirar mucho por nosotros y tenemos que volver al nivel de los primeros partidos, porque a ese nivel no tenemos que estar pendiente de nadie”, declara.Guti hizo referencia también a los últimos enfrentamientos con la Unión esta misma temporada. “Desde pretemporada ya veíamos que era un equipo muy intenso, agresivo, y sabemos que ellos vienen con ganas pero nosotros también sabemos lo que nos estamos jugando. Creo que es uno de esos partidos en los que el Algeciras responde y se vé el nivel más competitivo, más concentrado, y para mí eso es una garantía”. Lo importante para Guti es que su equipo recupere “el buen juego y las buenas sensaciones” que, cree, perdió “por el cansancio mental”. “Tampoco teníamos entrenamientos normales, con continuos cambios de campo y nos salimos de la dinámica; ya jugábamos los partidos a hacer las cosas sobre la marcha, casi era improvisar y eso se ha notado”, profundiza. David Guti entiende que su equipo va a dar el mejor nivel en la segunda vuelta. “Es el momento de que comiencen a verse los frutos del trabajo de la primera vuelta y veo al vestuario con ganas; el hambre es una cosa que tenemos que aprovechar para conseguir los objetivos”, concluyó.