Tres puntos de platino

La Balona -invicta en casa desde que comenzó 2017- se embolsó ayer tres puntos de esos que valen su peso en oro. O mejor en platino. De esos que le colocan a seis de distancia de la zona de máximo peligro y que, aunque nada está resuelto aún, permitió a su afición abandonar el estadio sintiéndose más cerca de seguir en Segunda B. Un gol de cabeza de Stoichkov -que se está haciendo presente cuando más le necesita su equipo- dio la victoria a los de La Línea, que en la segunda parte se limitaron a tratar de tapar las vías de acceso a su portería y que, por una vez, supieron no regalar los puntos en el tiempo añadido. No fue una victoria merecida, pero sí determinante.

Otro pasito hacia adelante. Uno más, tan importante, tan valioso como el anterior y como el siguiente. La Balona se aúpa a la undécima plaza de la tabla y se coloca a seis puntos de la zona de máximo riesgo. No fue un partido para recordar, como casi ninguno en esta categoría y menos a estas alturas de competición. Es más, si se tratase de un combate de boxeo resuelto por los jueces, casi seguro e incluso sin el casi- que los de Julio Cobos no hubiesen podido festejar el triunfo. Pero hace mucho que este bendito deporte no entiende de méritos sino de marcadores y en partidos como el de ayer lo que cuenta es quién se queda con los puntos. Y esos, valiosísimos -hay que recalcarlo- se quedaron en casa.

Nada más empezar el encuentro la Balona hizo una de esas concesiones que le tienen atrapada en el miedo clasificatorio, solo que esta vez encontró a un rival que la indultó. Pablo García le ganó la partida a Rafa Navarro en un balón lateral y sacó un cabezazo con marchamo de gol que Óscar Santiago abortó con una magnífica parada. Los albaceteños ya empezaban a meterle el miedo en el cuerpo al rival.

En el diez y mientras ambos equipos estaban aún estudiándose Canario botó una falta casi frontal desde el centro del campo, la defensa de La Roda se hizo un lío con las marcas y Stoichkov anduvo vivo y cabeceó a la red. El cuarto gol decisivo del sanroqueño en menos de un mes. Y hubo quien dijo que lo echaban en diciembre.

Desde entonces hasta el descanso se vio un partido abierto, diriáse que hasta entretenido a ratos. La Roda tratando de dar sentido al juego con un Tato que jugó un partido formidable hasta que le duraron las fuerzas. Los de casa, intentando sentenciar a la contra.

En ese intercambio de golpes pudo marcar cualquiera y en ningún caso hubiese sido injusto. En el 29' a Samu se le fue otro testarazo por los pelos y a renglón seguido, en una pillería de un Gato que se fue apagando poco a poco, el balón le llegó a Stoichkov, que se lo encontró tan encima que no pudo medir bien y lanzó alto.

Tras el descanso la Balona salió tratando de no perder el botín. Y La Roda dio un paso adelante. Tuvo el balón y además no lo trató con mal gusto. Pero también es verdad que por una vez el equipo de casa supo guardar la ropa y taponó su marco.

Tanto es así que el dominio rodense sólo quedó transformado en un lanzamiento de Pablo García con muy mala intención que se fue una cuarta por encima del marco. Lo demás, incertidumbre, miedo a veces, pero oportunidades, lo que se dice oportunidades, ni una.

Mientras Cobos se ganaba una bronca por sacar del campo a Stoichkov en una decisión que él mismo no quiso explicar después en rueda de prensa el rival decidió desabrocharse del todo, defender con tres... o con dos. Claro que en esas el debutante Sergio Molina puso cerebro y los de casa sí que pudieron montar alguna contra peligrosa, porque había espacios por todas partes. En una incluso Zamorano se quedó solo con Pulpo Romero, pero, literalmente, se cayó al suelo.

Los últimos minutos fueron una angustia. Una enorme sensación de vértigo, un no pasará otra vez ¿verdad? Se hacía sitio en la grada. Pero llegó el pitido final y un grito de alivio. La Balona se acerca al objetivo y su presidente pudo verlo desde el palco. A estas alturas mucho más no se debe pedir.

Óscar Santiago H

Rafa Navarro H

Luis Madrigal H

Mario Gómez H

Alfonso H

Ismael Chico H

Carlos Selfa H

Gato H

Stoichkov HH

(Zamorano, 72') sc

Canario H

(Sergio Molina, 61') H

Francis Ferrón l

(Mauri, 77') s.c

Pulpo Romero H

Revert H

(Javi Bolo, 80') s.c.

Connors H

Carlos Alcántara H

Dani Fragoso H

Samu H

Pablo García HH

Uxío Marcos H

Antonio Megías H

Tato HHH

(Iván Sales, 72') sc

Eloy H