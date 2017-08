Un punto para empezar y gracias

El Algeciras Club de Fútbol sumó un punto en el primer partido de la temporada 2017/2018. Y gracias, porque pudo ser peor y arrancar con una derrota en casa del Salerm Puente Genil. El equipo de José Antonio Asián nunca se sintió cómodo en el campo, perdió muchos balones, permitió demasiadas ocasiones del rival y apenas tuvo oportunidades claras para marcar. En la segunda parte ni hubo. El rival perdonó. El algecirismo, y seguramente el propio vestuario, espera mucho más de un equipo obligado a todo, y todo es el ascenso, esta campaña.

Claro que se pueden poner excusas. Como que el recién colocado césped artificial del Manuel Polinario Poli de Puente Genil no favorecía el juego o que el Algeciras se presentó a la primera batalla con notables ausencias -también las tuvo el rival-. Pero si hay que ganar todos los partidos, hay que hacerlo en cualquier circunstancia.

Chico Díaz, que calienta en la segunda parte, no entra y Asián sólo hace dos cambios

La primera alineación liguera de Asián tuvo a Romero en portería; Oñate, Berlanga, Siles y Mané en línea defensiva. Ernesto ya ocupó el mediocentro defensivo, con Pablo Ganet de acompañante, Ayala y Albertito en los costados, Tano en la mediapunta y arriba Ito. Todo dentro dentro de la lógica por las ausencias destacadas de Máiquez, Pablo de Castro -los dos laterales-, Salas, Iván Turrillo, Joaquín y Chapa.

No empezó con mala intención el conjunto de Asián. Quiso asumir la vitola de equipo superior e imponer el ritmo con la pelota pero se encontró con un Puente Genil bien dirigido, que estuvo muy encima de las salidas e incomodó al conjunto algecireño. El partido fue feo, emborronado y con escasa fluidez.

En el primer tramo del partido acumuló llegadas el equipo albirrojo, ayer de naranja -todavía no han llegado las nuevas equipaciones-, pero pocas ocasiones claras. El Algeciras es un equipo que se intuye peligroso con espacios, pero hubo pocos; y al que se le ve talento medio campo hacia arriba, pero ayer no apareció la calidad. Intensidad y trabajo, no faltaron pero no fue suficiente ni parece que vaya a ser en esta Tercera.

Jesús Ayala realizó el primer tiro entre los tres palos pero el meta Cristian detuvo sin problemas el flojo disparo.

Algo más hubo a favor del Algeciras, alguna jugada a balón parado, algún disparo lejano. Pero la primera ocasión de verdadero peligro, y mucho, fue para el centrodelantero Ito. El futbolista recibió un pase de Jesús Ayala -más participativo que acertado- un balón cerca de la meta del Puente Genil y lanzó un zapatazo cruzado que rozó un poste con el guardameta Cristian ya superado. Fue en el minuto 41' del primer acto.

El Salerm Puente Genil no se arrugó, nunca lo hizo ante el Algeciras, y se fue a por la respuesta. Con sus carencias, no parece un rival fácil. Los visitantes tuvieron problemas en el centro y acumuló demasidas pérdidas en su propio campo que permitieron las primeras claras ocasiones para el conjunto de casa. Casi mordió. Maero -de los mejores en ataque por parte local- obligó a Romero a desviar su disparo. El mismo atacante rojinegro tuvo la más clara para los de casa. Otra vezel Gato evitó lo que hubiese sido un jarro de agua fría justo cuando ya se acercaba el descanso.

El Algeciras necesitaba mejorar en la segunda mitad. No lo hizo, más bien empeoró. El Puente Genil parecía tomar el control de la situación y hubo algunos momentos de verdadero agobio en el área algecirista. En el minuto 55', Maero volvió a encontrarse de cara con la ocasión de adelantar a su equipo tras cogerle la espalda a la defensa pero no estuvo fino en el remato.

No lo estuvo su equipo en general y eso fue clave para que el Algeciras sumara en el estreno. El entrenador del Puente Genil, Juan Arsenal, se lamentó de la mala puntería de los suyos, que fue superior en la segunda mitad a un contrario que le faltó controlar la situación.

Arriba el Algeciras no estuvo bien. No hubo conexión entre el ataque -Ito desapareció- y la segunda línea. Mané y Ayala lo intentaron con faltas peligrosas cerca del área. Cristian, el portero que defendía la meta del Puente Genil, no tuvo trabajo durante los segundos 45 minutos.

El equipo de Asián sufrió. El técnico comenzó a cambiar cosas y metió a Ranchero por Tano (58'). Josemi entró más tarde por Ernesto en un cambio casi hombre por hombre. No hubo más modificaciones y fue raro no ver de corto a Chico Díaz, que estuvo calentando toda la segunda parte y que ya ha demostrado en la pretemporada -máximo goleador del periodo de preparación- todo lo que puede aportar en ataque. Máxime cuando el Algeciras ofreció tan poco en esa parcela.

El conjunto albirrojo afronta el miércoles en el Nuevo Mirador el partido de ida de la segunda eliminatoria de la Copa Federación ante el Betis Deportivo. El domingo llegará el Atlético Sanluqueño en la segunda jornada de una liga que debió empezar mejor pero que pudo comenzar peor.