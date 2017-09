Un punto que da vidilla

La Unión Deportiva Los Barrios sumó ayer un buen punto (2-2) en su visita al Ciudad de Alcalá ante el propietario del terreno de juego que con este marcador se acostó como colíder del grupo X de Tercera. Es el primer botín de los gualdiverdes a domicilio esta temporada y el segundo punto que sube a su casillero.

El empate de los barreños no estuvo exento de polémica. Los de casa se quejaron del 1-2, obra de Antonio Prieto. Los panaderos se quedaron parados ante el sonido, al parecer, de un silbato en la grada, algo que no hizo el delantero ceutí, que no perdonó. Sin embargo, en una primera instancia el tanto fue concedido. Ante las protestas y las consultas, pareció que se anulaba pero finalmente el trencilla jiennense Montijano Linde señaló el centro del campo.

Los gualdiverdes saben sufrir en los instantes finales ante el asedio del cuadro panadero

Primer punto de los gualdiverdes a domicilio aunque bien pudieron haber sido los tres pues los del San Rafael estuvieron dos veces por delante en el marcador.

Partido con alternativas en el Ciudad de Alcalá que se acabó saldando con un empate que no dejó satisfecho a ninguno de los dos contendientes.

El dominio inicial de los de Juanma Carrillo no hizo más que desembocar en un tempranero gol en propia puerta de Jorge Muñoz (9'). Ismael Maruja centró desde la derecha sin peligro aparente y el lateral derecho local, sin querer, alojó el balón en el fondo de su propia portería.

Poco le duraría la alegría al conjunto de la Villa. Gonzalo, en una falta en la frontal del área, la alojó en la red por la misma escuadra de la portería custodiada por Goito. A partir de ese momento, la Unión cedió toda la iniciativa a su oponente. Los de casa se apoderaron del balón y la tuvieron sobre la media hora en una acción de Lobo. Poco después fue otra vez Gonzalo el que enganchó una asistencia del propio Lobo pero su remate se perdió por encima del travesaño.

En los últimos diez minutos del primer tiempo el encuentro decayó en su ritmo. Los barreños ni se asomaron por el área de Ramón, mientras que los sevillanos tampoco incomodaron a Goito. Así se llegaría al asueto del partido en el Ciudad de Alcalá.

Continuó con dominio alcalareño el segundo tiempo, aunque pronto los barreños se encontraron con el gol. El Alcalá se quedó parado en tres cuartos de campo tras un córner al escuchar un silbido procedente de la grada (o quizás del terreno de juego) y Prieto empujó plácidamente el 1-2. El colegiado intentó anular el tanto en primera instancia pero lo acabó concediendo pese a las protestas locales.

El cuadro de Selu -muy enfadado al final del partido-, reaccionó. Pedro Jiménez replicó poniendo en apuros a Goito. Instantes más tarde llegaría el empate definitivo. Gonzalo sirvió desde la esquina, la defensa gualdiverde rechazó hasta en dos ocasiones pero el balón le cayó a Lobo que empalmó al fondo de las mallas. Gol de bellísima factura del alcalareño.

De ahí hasta el final, los sevillanos llevaron la iniciativa en busca del 3-2. Gonzalo y Pedro rondaron la diana, pero fue Leal, en el 91', quien más cerca estuvo con un remate que se marchó lamiendo el travesaño.