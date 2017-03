Cuando el punto es bueno (0-0)

La Unión Deportiva Los Barrios dejó escapar su primera opción de salir del descenso al empatar sin goles en casa ante un rival directísimo como el Castilleja. Los locales jugaron con muchos nervios, precisamente lo que su técnico no quería y había avisado en la previa aunque este 0-0 si bien no le saca del pozo al menos le hace mantener la imbatibilidad en las últimas cuatro semanas y tener el average con los alixeños a falta de nueve jornadas para el final del campeonato.

Lo cierto es que el cuadro de José Antonio Granja comenzó fuerte, metiendo a la Unión en su terreno de juego y teniendo que ejercer Goito de salvador. Tras dos buenas intervenciones, en el 12' salvaba con una gran estirada el tiro desde fuera del área de Alberto. Tras el córner, de nuevo el tarifeño metió la mano para cortar el remate de cabeza de Juan que ya se veia dentro.

A los barreños les costaba enlazar con su ataque aunque los jugadores lo intentaban tanto en modo individual como en conjunto. Chupi (31') de falta y Ezequiel (32') desde la frontal del área tras una jugada de Antoñito mandaron el balón fuera.

Los de Escobar tocaban e iban creciendo. El gol pudo caer en el 37' pero el remate de Chupi, raso y forcejeando con un defensor, lo detuvo bien Tomás Romero.

La última del primer tiempo fue del Castilleja en un balón en largo a Dani Casado pero el remate de éste se fue desviado.

Tras el descanso, la Unión salió muy enchufado y Labra, de cabeza, en el 47', remató un saque de esquina y Nene, bajo palos, evitó el 1-0. En el rechace, Chupi disparó ajustado pero fuera.

El dominio en este arranque fue total de los de casa, que en el 50' pudo de nuevo adelantarse. Otra vez de saque de esquina, Tomás Romero le quitó de la cabeza la pelota a Ezequiel que ya había hecho el movimiento para el remate. En el rechace ahora fue Antoñito el que disparó ajustado y nuevamente desviado.

Los gualdiverdes seguían desbocados pero sin la pausa necesaria arriba para que el peligro fuese real. Toni (62') se quedó solo pero el canterano no se vio con fuerzas para avanzar y se sacó un buen disparo desde la frontal del área pero el balón se fue alto por poco.

El Castilleja apenas llegaba pero la primera que tuvo casi fue el 0-1. Un rebote permitió a Titi (63') quedarse solo ante Goito en el mano a mano pero el portero tarifeño volvió a demostrar que es el mejor en esta disciplina y evitó el tanto sevillano.

Escobar puso 'toda la carne en el asador' y dio entrada a los delanteros Nikko (hacia su debú) y Chico Díaz para buscar el gol del triunfo.

Sin embargo, la estrategia no le salió bien al técnico cordobés. La Unión siguió mandando pero ya no creó ocasiones claras mientras que un Castilleja defensivo tuvo la más diáfana del partido en el 86' cuando tras un desajuste defensivo Viñolo avanzó por la derecha hasta la línea de fondo y su centro al corazón del área lo remató sin portero Dani Casado pero increíblemente el esférico se estrelló en el larguero con el banquillo visitante celebrando un gol que no llegó.

En tiempo de añadido y tras un amago de tangana, en la última jugada (96') el ruso Nikko llegó hasta el área con la pelota controlada y su centro raso superó a Tomás Romero pero Chico Díaz, en la misma raya de gol y para empujar la pelota le dio con el tacón y no con el interior y la pelota murió en las manos del meta y así el partido. Un punto bueno para los de Granja que evitan meterse en descenso y cortan una mala racha de tres derrotas seguidas aunque el average se lo quedan los barreños. Los gualdiverdes jugarán de nuevo en casa el domingo frente al Utrera.