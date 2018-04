"No me puedo engañar, no se está viendo mi mejor versión"

Ha pasado de ser esperado casi como el maná que resolvería todos los problemas de su equipo a vivir el sinsabor del banquillazo el pasado sábado ante el líder Marbella. Pero hasta en eso Sergio Molina es un jugador diferente. El malagueño reconoce que no está aportando lo que de él se espera, lo que él mismo espera, y que ha dado argumentos a Julio Cobos para que tomase esa decisión. En el horizonte, anotar por segundo año el gol que signifique la salvación de la Real Balompédica y compensar a los que nunca han dejado de creer en él.

-Hace apenas tres meses era usted el jugador más esperado de la Balona. El sábado se vio en el banquillo por decisión del entrenador. ¿Eso cómo se digiere?

-Es evidente que como a cualquier futbolista me gusta jugar desde el principio, pero esto es fútbol, aquí el que manda es el míster y él es quien decide. Egoistamente uno quiere jugar y más porque lo hacíamos contra un equipo en el que había estado, porque además estaba cerca de casa y venía gente a verme desde Málaga. Pero bueno yo estoy en la Balona para aportar mi granito de arena bien sea desde el inicio, bien sea desde el banquillo.

-Sergio Molina pasa por ser un tipo bastante autocrítico. ¿Cuando se queda solo piensa "igual me lo he ganado" o no cree que haya méritos para quedarse fuera del once?

-Yo no me puedo engañar. Soy consciente de que últimamente no se está viendo mi mejor versión y supongo que es eso lo que llevó al míster a tomar esa decisión. Por eso lo que intento es trabajar al máximo cada día para darle la vuelta a esta situación y ser titular cuanto antes.

-¿Conoce otro secreto para llegar a la titularidad?

-No, no, ninguno. Vaya, que yo no he dejado de trabajar en ningún momento, pero asumo que los domingos no se está viendo reflejado en mis actuaciones y como digo entiendo que ése es el motivo por el que el míster decidió que no jugase.

-Seguro que le ha dado mil vueltas al asunto. ¿Qué causas encuentra Sergio Molina para que su rendimiento no se parezca ni de lejos al del comienzo de la competición?

-No quiero que parezca que quiero poner excusas, pero es verdad que vengo de tres meses de inactividad total y me da la sensación de que mi organismo lo ha acusado y echa en falta esa pequeña chispa, ese medio segundo que me permite decidir mejor. Quizás ahora estoy en un tramo en el que estoy asimilando toda la carga de trabajo que llevo desde que salí de la lesión y el cuerpo necesita un tiempo para digerirlo y recuperar ese medio segundito que tenía antes. Por ponerle una explicación, porque otra no le encuentro.

-En cuando al equipo, tuvo la liguilla a la vista, luego la Copa, ahora ya todo el mundo se conforma con que llegue la permanencia cuanto antes porque son muchas las semanas sin ganar. ¿Hay motivos para preocuparse?

-Repito, en todo hay que ser realistas y me gustaría recordar que todos los compañeros del vestuario cuando nos poníais los micrófonos delante repetíamos que el objetivo era asegurar la permanencia, porque sabíamos que no iba a ser fácil. Lo que ocurre es que es verdad, que lo hemos visto muy cerca y cuando te ponen la miel en los labios, aunque sea de manera inconsciente, uno se deja llevar. Yo creo que tenemos que mantener el mismo criterio, intentar ganar al San Fernando que no de manera matemática, pero sí virtual, nos podía dar esa tranquilidad para afrontar los últimos partidos. Seguro que si nos quitamos esa losa de encima volveremos a hacer el fútbol que nos llevó a estar tan cerca de los puestos de play-off.

-Dentro de la caseta ¿existe una explicación para que un equipo que no perdía ahora no es que no gane es que, sencillamente, ni marca?

-Explicaciones no hay, entre otras cosas porque si analizamos bien los partidos siempre han sido pequeños detalles los que han hecho que la balanza no cayese de nuestro lado. Quiero pensar que los dos partidos, en El Ejido y ante el Melilla, en los que tuvimos dos goles de diferencia y no pudimos ganar nos han pasado factura, porque nos han creado incertidumbre, desconfianza.

-¿Y ahora?

-Ahora hay motivos para ser optimistas. Hay muchos equipos que tienen cuatro, cinco, seis puntos menos que nosotros y ven el vaso medio lleno, mientras que nosotros lo vemos medio vacío. Hay que hacer autocrítica, porque es evidente que algo no estamos haciendo bien, y eso nos ayudará a volver a la senda de las victorias.

-El pasado año un gol de Sergio Molina permitió a la Balona celebrar la permanencia en San Fernando. ¿Se ha visto metiendo ese gol otra vez?

-No lo había pensado, pero sí que es verdad que llevo unas semanas deseando meter algún gol para recuperar confianza y atreverme a hacer más cosas. Pero ahora que lo dice, ojalá pudiese meter ese gol, significaría mucho para mí.