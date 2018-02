No puede faltar nadie

Real Balompédica y UD Melilla reeditan a las 12:00 de hoy un clásico entre los clásicos de la Segunda división B. Solo que esta vez tiene un montón de connotaciones que lo hacen diferente, especialmente atractivo. Los dos conjuntos llegan empatados a 39 puntos y después de que el UCAM Murcia perdiese ayer en Lorca, por lo que los dos contendientes del duelo que se escenifica en La Línea amanecen con opciones reales de encaramarse a la cuarta plaza. De hecho necesitan vencer, que el Real Murcia no puntúe en su campo ante el Córdoba B y que el Granada B no gane en Las Palmas. Sea como sea, el que venza se habrá reivindicado como candidato a disputar la liguilla, lo que obligaría a los de casa a ir renunciando a su discurso de los 45 puntos y de la permanencia. El derrotado habrá dado un importante paso atrás, pero eso no implica que tenga que renunciar definitivamente a dicho objetivo. El defensa central Joe es la única ausencia en los locales, que recuperan a Wilson Cuero, quien opta al once inicial.

La Balona disputa hoy uno de esos partidos importantes del año. Uno de esos que se entiende que marca el destino de una plantilla. Lo hace, además, ante un rival rocoso -el menos goleado del grupo IV- que fue confeccionado para estar entre los elegidos y con el que ha conseguido estar empatado a puntos a estas alturas: la Unión Deportiva Melilla.

Dada la trascendencia del choque, por mucho que se juegue a doce jornadas del final, desde el lunes el club está tratando de movilizar a su hinchada para que los jugadores se sientan especialmente arropados. El primero en hacer el llamamiento a los aficionados "y a los linenses en general" fue el propio presidente, Raffaele Pandalone el pasado lunes. El miércoles, a través de este periódico, secundaron su petición los pesos pesados de la plantilla. "Sería bonito poder soñar todos juntos", recalcaba el meta Javi Montoya, erigido hace tiempo en uno de los ídolos de los seguidores albinegros.

Los linenses, que muestran un escrupuloso respeto por el contrincante, se aferran a la historia para creer en sus posibilidades. De hecho la estadística demuestra que no pierden un encuentro liguero en casa en horario matinal desde el 10 de octubre de 2010 y por aquel entonces competían en Tercera. Además, el equipo de La Línea es el segundo mejor del grupo desde que comenzó el presente año (o lo que es lo mismo, la segunda vuelta) y de su último revés en el Municipal, el tercero del curso, hace ya más de dos meses.

Después de la sesión matinal de ayer el técnico corroboró que la única baja es la de Joe, que tiene una rotura fibrilar en el gemelo que ya le impidió estar en El Ejido y que le mantendrá inactivo al menos otras tres semanas. Wilson Cuero, que tampoco pudo estar en el Santo Domingo, está totalmente restablecido.

En cuanto a la alineación y teniendo en cuenta los primeros 80 minutos que el conjunto linense cuajó en su último desplazamiento, se antoja poco probable que el técnico introduzca cambios, aunque no sería nada de extrañar, dadas las características del rival, que el colombiano Cuero recuperase plaza en el once inicial y que Sergio Molina iniciase de nuevo el partido desde el banquillo.