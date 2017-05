El proyecto deportivo "ya está en marcha"

El director deportivo del Algeciras CF, Rafael Mellado, aseguró ayer que el próximo proyecto deportivo "ya está marcha". Mellado reconoció que existe cierta incertidumbre ante la situación económica del club, pero afirmó que la directiva no va a estar paralizada en esta parcela. De hecho, la entidad ya busca un sustituto para el banquillo después de que el pasado lunes hiciese un último intento para convencer a David Gutiérrez Guti para que continuase al frente del equipo.

"Guti era nuestra primera opción", garantizó Mellado, que se confesó "sorprendido" por el anuncio del técnico en Astorga tras la eliminación de la fase de ascenso. "Respetamos su decisión, por supuesto, pero queríamos que siguiese porque lo veíamos como el hombre idóneo para un proyecto que ya ha arrancado, porque hay que recordar que el pasado verano partimos casi de cero", agregó.

Mellado admitió que el recambio "no está claro" y que barajan varias opciones, incluso ya han hablado con algunos aspirantes. "Nombres han salido muchos, pero todos de boca de la prensa, no nuestra", aclaró. "Nosotros estamos desojando la margarita y tenemos las puertas abiertas a todo el mundo", deslizó tras ser preguntado por Rafa Escobar. "Lo que está claro es que el elegido tendrá que ser un técnico que se adapte a nuestra situación, que es muy peculiar, y que trabaje con la cantera. No vamos a pedir que saque a cinco chavales pero por lo menos a uno".

Mellado, que sigue codo con codo con Diego Pérez Yiyi, insistió en que la dirección deportiva ya se está moviendo, "aunque no podamos cerrar acuerdos por razones obvias". Y es que la directiva aún debe liquidar la última nómina del curso y delinear las líneas maestras del próximo presupuesto en Tercera división.

"Lo que tenemos muy claro es que no vamos a salirnos de lo que nos digan los números. Así lo hemos hecho esta temporada y así lo vamos a repetir", remarcó Rafael Mellado, que dejó caer que ya tiene el compromiso de un par de jugadores para continuar. "Pero todo eso hay que cerrarlo y atarlo". Aunque habrá salidas del vestuario, algunas forzadas y otras no, "el objetivo es mantener a la columna vertebral de la plantilla".