El próximo rival no puede contra diez 75 minutos

El próximo rival de la Balona, el Villanovense -entrenado por el ex del Algeciras Manolo Sanlúcar- no pudo superar al Jumilla. No es que fuese fácil ganar en el Municipal La Hoya pero cabe destacar que los locales jugaron 75 minutos en inferioridad numérica. Juanjo Serrano hizo el 0-1 en el 28' (su gol 100 en Segunda B) pero Titi, seis más tarde, igualó el duelo. En la segunda parte ambos fallaron ocasiones claras.

FC Jumilla: Jero; Sergio Albiol, Juanje, Neftali, Robles; Julio de Dios, Pablo Morgado, Manolo, Titi (García, 85'), Jorge Perona (Luis, 90') y Antonio Bello (Chirri, 74'). Villanovense: Wilfred; Iván Pérez (Mustapha, 70'), Candelas, Javi Sánchez, Rojas; Pajuelo, Andujar, Curro, Juanjo (Carlos Fernández, 74'); Jesús Rubio y Valverde.Árbitro: Raúl Chavet García. Expulsó por doble amarilla al local Pablo Morgado (14'). Amonestó a los murcianos Robles y Juanje; y a los visitantes Juanjo, Rojas y Valverde. Goles:0-1 (28') Juanjo. 1-1 (34') Titi. Incidencias: 22ª jornada de liga en el Grupo IV de Segunda B celebrado en el Polideportivo Municipal La Hoya.