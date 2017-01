Fernando H

Ávila H

Manu Moya H

Serrano H

(Reina, 77')l

Óscar l

Robert H

(Benja, 89') s.c.

Gonzalo HH

Pana H

Rubén Rodríguez H

Pavón HH

(Lucho, 71')H

JairoH

Romero l

Pato l

Hedrera H

Berlanga H

(Josemi, 76')l

Gallardo H

Máiquez H

(Ayala, 63')HH

Ganet H

Iván l

Tano H

Mané H

Camps l

(Juanca, 46') H

Árbitro: Guarnido Peters (malagueño). Amonestó al local Pana, y a los visitantes Hedrera, Iván y Berlanga. Goles: 0-1 (82') Ayala. 1-1 (89') Gonzalo. Incidencias: Encuentro de la 21ª jornada de Liga en el grupo X de Tercera disputado en el Ciudad de Alcalá ante unos 500 espectadores, un centenar procedente de Algeciras.

El Algeciras Club de Fútbol tampoco encontró en Alcalá la salida a su crisis de resultados y tuvo que lamentar su sexta semana sin conocer la victoria. Un gol de Ayala en la recta final parecía desbloquear una situación grave de ansiedad en el equipo albirrojo, que volvió a pecar a balón parado y sufrió un empate que curiosamente le permite ganar un puesto en la tabla (ahora es tercero) pero que es una losa más a una racha mala. Y, además, los problemas crecen. Cayó lesionado David Camps en la primera parte, la tensión gana varios grados más y el duelo del miércoles en San Roque es un clavo ardiendo.

David Gutiérrez Guti no termina de encontrar la forma de liberar al equipo de una espiral de ansiedad, falta de confianza y nerviosismo que agarrotan las piernas y la mente y provoca errores y pérdidas de puntos. Un triunfo parece la solución a todos esos problemas, pero no llega y el Algeciras ha sumado cinco puntos de los últimos dieciocho disputados. Un bagaje muy pobre.

Tan algecirista es subirse a la cresta de la euforia como dejarse arrollar por el pesismismo y sentir que todo está perdido. El conjunto del Nuevo Mirador, con los resultados que se dieron ayer, está a cinco puntos del primer puesto y con un partido pendiente. Si lo gana, se podría colocar a dos. Sí es procupante, además de las malas sensaciones que no cesan, es el acercamiento del quinto clasificado: el Sevilla C está a dos puntos y pone en riesgo los puestos de fase de ascenso.

Los algecireños afrontaban el choque de ayer en busca de tres puntos de oro para recortar diferencias con la zona alta de la taba, pero desperdiciaron la ocasión. Guti insistió en situar a Pato de lateral por detrás de Máiquez. La entrada de Tano por Ayala fue la única modificación con respecto al partido de Los Barrios. El Algeciras trató dedominar desde el pitido inicial ante un Alcalá que hizo pocas concesiones. Con todo, las ocasiones de gol fueron muy escasas.

Comenzó el choque con mucha igualdad y dos equipos que se tanteaban, hasta que poco a poco, a partir del minuto 10, el Algeciras fue adueñándose del balón y el espacio y haciéndose con el control del partido.

Sin embargo iba a ser el equipo local, que apenas había salido de su área, el que dispusiese de la primera ocasión clara del encuentro en el minuto 12, en un lanzamiento de falta de Jairo Caballero que se marchó fuera muy cerca de la escuadra. Se intensificaba el dominio de los hombres de Guti, que se volcaban en busca de la portería contraria, aunque la bien plantada zaga alacareña hacía pocas concesiones y Fernando apenas pasaba apuros bajo los palos. David Camps lo intentó en el 16', tras una buena combinación de todo el equipo visitante, pero no llegó por poco al remate. Tampoco el centro de Iván supuso un problema para el meta local, que atrapó el balón antes de que Mané fuese capaz de rematar.

Los intentos del Algeciras morían siempre al borde del área y cuando llegaba el último remate este resultaba flojo y entrañaba poco peligro para los locales, como le sucedió a Camps en el 27, tras una buena jugada entre Ganet y Mané. No estuvo bien el pichichi ni con ni sin balón. Insistían los visitantes, pero no encontraban premio y la ocasión mas clara de los de Guti en toda esta primera mitad no llegaría hasta el minuto 41, en un disparo de Tano desde fuera del área que el meta local Fernando blocaba abajo.

No quedaron ahí las malas noticias para el conjunto visitante y cuando el encuentro llegaba al descanso se producía la lesión del delantero Camps, que al intentar rematar un centro anulado se dobló el tobillo y sufrió un esguince cuyo alcanza se desconoce pero que obligó ayer al Algeciras a mover ficha y contratar al delantero del filial del Real Murcia Dani Mauri.

Guti dio la oportunidad a Juanca y el canterano tuvo una gran ocasión y creó espacios. El Algeciras continuó con la posición pero le faltó, como en la primera parte, profundidad ante un Alcalá bien plantado atrñas pero que sufrió cuando intentó asomar por la portería de Romero.

La primera ocasión de esta segunda parte volvía a ser para los locales, de nuevo en una jugada a balón parado, un lanzamiento de falta que obligaba a Romero a intervenir. En el 58', el Algeciras estuvo a punto de inaugurar el marcador en su ocasión mas clara, un córner prolongado al segundo palo, donde Juanca cabeceó fuera por muy poco.

El técnico visitante buscó un revulsivo en Ayala (entró por Máiquez) y lo encontró. El algecireño fue de los pocos jugadores que con el balón en los pies intentaban algo diferente a centros laterales. Cuando parecía que el encuentro iba a terminar con el cero a cero inicial, en la recta final llegó toda la emoción. En el minuto 82 el Algeciras logró el premio a su insistencia con una buena jugada y un pase al sitio de Ayala, que condujo el balón hasta la portería y superó a Fernando de tiro cruzado. Era el gol más importante de lo que va de temporada para los albirrojos.

Pero cuando los mas de 50 aficionados algecireños que se habían desplazado a tierras sevillanas saboreaban el triunfo de su equipo, cinco semanas después, en el minuto 89, llegó un nuevo jarro de agua fría. Otro córner. Otra vez una prolongación en el primer palo, otra vez Romero que no sale y Gonzalo puso a escasos centímetros de la línea de gol un empate que volvía de empujar al Algeciras a un círculo vicioso y a un estado de nerviosismo generalizado del que tiene que salir cuanto antes.

La dirección deportiva aseguró ayer que el puesto de David Guti no corre peligro alguno, pero en el partido en San Roque, cosas del fútbol, el Algeciras se juega mucho más que tres puntos.