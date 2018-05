Los primeros nominados

La Real Balompédica Linense no prevé que Juanmi Carrión, Mario Abenza, Dani Espinar, José Ramón, Mario Gómez y Maurí Franco estén en su plantilla la próxima temporada. La salida de estos jugadores -que de momento tiene carácter oficioso- supone el punto de partida para la confección de la próxima plantilla. Es más que probable que no sean los únicos del curso pasado que no regresen al vestuario albinegro.

La directiva de la Real Balompédica guarda un celoso silencio en torno a las decisiones de carácter deportivo que va a anunciar en breve. Todas las fuentes del club remiten a un periodo corto de tiempo en el que, tras dar a conocer el nombre del entrenador, sea éste el que acabe por tomar determinadas decisiones. Sin embargo, el club ya tiene tomadas algunas. Quiere confeccionar una plantilla ambiciosa, incluso se desliza la palabra ascenso, y eso pasa por efectuar cambios en la misma.

Aunque nadie en el club lo ha confirmado oficialmente, los dos jugadores que llegaron en pretemporada en calidad de cedidos regresan a su club de origen. Juanmi Carrión al Nástic de Tarragona y Mario Abenza al Almería, cuya continuidad en Segunda división, por cierto, peligra.

El propio Dani Espinar se despidió de los aficionados la pasada semana a través de las redes sociales -parece ser que para regresar a El Ejido- y con él es más que probable que dejen de enfundarse la camisola albinegra el brasileño Maurí Franco, José Ramón y el sevillano Mario Gómez.

Una de las pretensiones de cara a la próxima campaña es reforzar el centro de la zaga con dos jugadores con galones y los técnicos del club entienden que a esa línea le ha faltado solvencia durante el curso.

A esta lista de nombres es muy probable que se una el de Elías Pérez, que llegó en el mercado de invierno de la mano de Julio Cobos y cuyo rendimiento ha sido más bien discreto. Ahora, sin el técnico que lo avalaba en el banquillo, su permanencia en el club se antoja más difícil.

Todo eso en espera de que se acaben por cerrar las negociaciones con Juampe y Wilson Cuero y el club pueda anunciar oficialmente la renovación de ambos.

Entre los nombres que muchos aficionados daban por hecho que saldrían del club pero que no está nada claro que eso suceda destaca el del lateral zurdo Luis Madrigal. La Balompédica no tiene tomada una decisión al respecto.

Hay que recordar que bien porque fueron renovando durante la temporada bien porque arrastraban contrato en vigor, tienen vinculación para la próxima campaña Javi Montoya, Joe, Sergio Rodríguez, Gato, Ismael Chico, Sana y Stoichkov, aunque éste ya ha anunciado públicamente que tiene intención de dejar la entidad.