Los primeros en levantarse

Para que el Algeciras Club de Fútbol despegue y alcance la Segunda división B nnecesita el principal combustible de un equipo: sus aficionados. La junta directiva abrió la campaña de captación de abonados y socios y hoy se cumple una semana con números esperanzadores. El club se marca el reto de alcanzar los 1.500 carnés para la próxima campaña. Mientras los primeros algeciristas en levantarse renuevan sus votos, la entidad ha activado la web unapasionespecial.com que cuenta con toda la información detallada de la campaña y un contador diario del número, y ya prepara un vídeo promocional. Es hora de levantarse.

Desde el primer minuto, los aficionados se han lanzado a renovar sus abonos. Estrenó la campaña Edu Sánchez, gran hincha, persona muy cercana al club y que suele encarnar a la mascota Miradín. "Hay que hacerse socio porque este club se merece tener de una vez una masa social importante. Es un sentimiento que tenemos que tener por encima de otros clubes grandes", declara.

No subir o bajar duele pero duele más ver que muchos prefieren el Madrid o el Barça"

Edu Sánchez, como muchos otros, no desfallece ante los fracasos y hace bueno el lema de la campaña: Aquí no se rinde ni Dios. "Cualquier fracaso es una desilusión, no lograr ascender o perder la categoría siempre duele pero la mayor desilusión es ver el estadio vacío y ver que muchos prefieren ver al Madrid o al Barcelona", expresa uno de esos fieles que están "en la categoría que sea, con los jugadores, la directiva y el entrenador que estén".

Alberto Fernández es otro de los algeciristas de pro. Su casa es auténtico museo en rojo y blanco y renovó su abono sólo minutos después de comenzar la campaña. Y no sólo su condición de socio y abonado. "Estamos renovando ilusiones para la nueva temporada", declara el algecireño. Alberto, uno de esos aficionados que acompaña a su equipo cada domingo juegue donde juegue, manda un mensaje a los indecisos o los que piensan en rendirse: "Cada año hay que apoyar al Algeciras, es nuestro equipo esté donde esté".

Son algunos de los primeros de los 1.500 abonados que se marca el Algeciras CF como objetivo para la temporada 2017/18, que a su vez tiene como meta el ansiado ascenso a Segunda B. La junta directiva, de la mano de Apolo Estudio Creativo, mueve la campaña. En los próximos días, el Algeciras lanzará un anuncio para animar a los algecireños a sumarse al nuevo proyecto. Próximamente, habrá taquillas en el centro de la ciudad y pronto también se presentarán las nuevas equipaciones para la nueva e ilusionante temporada.