El Algeciras acude hoy (17:30) al Municipal de Espiel para librar un partido de primera necesidad. Los albirrojos viajan después de dos empates seguidos afincados en una tercera plaza amenazada por el Atlético Sanluqueño. El equipo de José Antonio Asián, que no gana fuera de casa desde el 28 de enero (en Alcalá, 0-4), precisa un golpe de efecto para mantener alejados a sus perseguidores, seguir la estela de un Ceuta superlativo (ayer venció otra vez) y disipar unas dudas que parecen interminables.

Los algeciristas no podrán alinear hoy a los laterales Pablo de Castro y Oñate, sancionados por acumulación de amarillas, ni al capitán Iván Turrillo, que se cayó a última hora de la lista al no poder cambiar el turno laboral. Un palo más en las ruedas de este Algeciras. Además, vuelve Adrián Máiquez a un once que guarda una gran incógnita: la reaparición de Miguel Ángel Berlanga tras una rotura muscular que le tiene en el dique seco desde la derrota en Ceuta. La vuelta del central, que está dispuesto a forzar, recompondría una zaga coja en la izquierda, una zona en la que puede jugar el zaguero Siles.

Por lo demás, Máiquez retoma su sitio en el carril diestro y habrá que ver quién cubre el hueco, por segunda jornada seguida, del capitán Iván. Todo ello, abierto a posibles matices en una plantilla que viaja con tres ex del Atlético Espeleño: Siles (que jugó cuatro campañas), Salas e Ito.

El entrenador albirrojo insiste en su mensaje de que ya cada jornada tiene cierto aroma a final y cree que el Algeciras está "en esa lucha en la que nos quedan siete partidos y nos estamos preparando para lo que viene después, que serán las eliminatorias de ascenso, que las vamos a jugar, que no quepa duda".

Asián subraya que "el vestuario está eufórico" porque "no se puede entrenar mejor, no se pueden tener más ganas y más ilusión" y, subraya, "un equipo que tiene eso le gana a los demás o por lo menos le empata".

"Nosotros sabemos dónde estamos, a lo qué jugamos y a dónde queremos llegar", prosigue el técnico. "Queremos llegar al objetivo propuesto y me refrendo en que podemos conseguirlo. Como nos metamos, que se atenga el que nos toque", advierte.

Asián tiene claro que el Atlético Espeleño "no te va a regalar nada", especialmente "porque está en una situación delicada". "Estamos en un pañuelo y va a ser un partido muy difícil, como cuando fuimos a Utrera. Ellos se juegan la vida y tenemos que ir a por todas", recalca.

"Si enlazamos dos o tres seguidos ganando, frenamos a los de atrás definitivamente", sostiene Asián, pero la realidad es que el Algeciras no consigue encadenar buenos resultados ni tampoco buenas sensaciones.

El último empate en el Nuevo Mirador ante el Arcos, que jugó con uno menos durante toda la segunda parte, acrecentó aún más el malestar entre una afición que se está bajando del barco. Tanto es así que el propio Asián comienza a estar cuestionado en los despachos de La Menacha a pesar de que lleva toda la Liga entre los cuatro primeros.

El temor es que el Algeciras pueda caer hoy y el Sanluqueño (juega a las 12:00 en Guadalcacín) lograr la victoria, lo que desbancaría a los albirrojos a la quinta posición. El Sevilla C ganó ayer y la Lebrijana rescató un punto en Arcos con doblete de Chico Díaz.