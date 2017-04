La primera fiesta de Cristian Reyes

Cristian Reyes celebró una gran fiesta de su 23 cumpleaños el pasado domingo en la Ciudad Deportiva del Decano, en Huelva. Invitó a entrega y jugadas para que el Algeciras Club de Fútbol marcara los dos primeros goles y regaló un golazo para enmarcar "de esos que entran una vez de cien", el primero que hace con la camiseta del primer equipo algecirista. Dedicó el tanto al técnico, David Guti, que es su principal valedor y al que respalda y defiende. Fue el protagonista en su primera fiesta como algecirista mientras desea que llegue la siguiente: la fase de ascenso. "Sería bonito", declara.

El fichaje de Cristian Reyes Pérez fue algo discutido. Llegaba del CD San Roque, último y que quería darle la baja. David Guti, sin embargo, creía a ciegas en Mini, como le llaman cariñosamente. El futbolista algecireño no escatima en trabajo, siempre lo intenta y el pasado domingo firmó no sólo su primer gol sino su mejor partido con el primer equipo albirrojo. "La verdad es que acabé muy contento. Era mi cumpleaños y no pude pasarlo con mi gente, con mi familia pero salió bien el partido con la victoria y mi primer gol, que ya tenía ganas", asegura.

El extemo del Algeciras explica ese primer gol: "Le pegué de primera y entró, eso entra uno de cada cien pero mira, tuve el día y fue gol". "Dediqué el gol a Guti porque se lo merece. Lo primero es que si no fuese por él yo no estaría en el Algeciras, eso lo tengo claro. Es un entrenador que confía y apuesta por la cantera, y nos sentimos valorados por él. Y también porque durante toda la Liga cuando se ha ganado nadie se ha acordado de él y cuando ha perdido se ha llevado todos los palos cuando somos los jugadores los que tenemos que sacar los partidos adelante", declaró.

Cristian Reyes coincide con las opiniones que dicen que el equipo juega más tranquilo después de que la junta directiva confirmara que Guti va a seguir, al menos, hasta final de temporada: "Teníamos una presión muy grande por el míster, salíamos con miedo a que le pudiera costar el puesto por nuestra culpa y nos ha venido muy bien, nos hemos quitado un peso y nos hemos soltado". Entiende el futbolista que eso, unido al triunfo holgado en Huelva, ha animado al vestuario albirrojo.

Ahora, Mini quiere que continúe la racha y ya piensa en el partido ante su exequipo, el San Roque. Reconoce que un poco de ganas sí le tiene. "Allí tengo buenos amigos y compañeros pero ese partido hay que ganarlo. Como juguemos pensando que ellos están descendidos, que no se juegan nada y no nos van a poner muchos problemas nos equivocamos. Nuestra mentalidad tiene que ser que viene a por todas y jugar al cien por cien", dijo Cristian Reyes.

A falta de cuatro partidos, el Algeciras depende de sí mismo para disputar la próxima fase de ascenso a Segunda división B. Para Cristian Reyes sería su primera liguilla. "Me encantaría, sería muy bonito", sueña el algecireño que promete "correr mucho" para lograrlo.