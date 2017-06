Cuando la prevención te salva la vida

Aún recuerdo cuando fue. Acababa de ducharme tras un entrenamiento de natación cualquiera. Me disponía a ponerme los calcetines cuando escucho una voz a mi derecha: "Si es mi amigo el Dr. Ríos". Al estar pensando en todo el ajetreo que me esperaba en la consulta, me sobresaltó. Cuando me incorporé, reconocí la cara de mi interlocutor, un compañero de triatlón y nos dimos un abrazo. Tras unos minutos comentando las últimas pruebas deportivas, entrenos y nuevos retos, me dirijo a mi amigo y le pregunto: Y tú ¿qué tal?. Su gesto se ensombreció de golpe.

-Tengo cáncer. Me han detectado cáncer de próstata -contestó sin levantar la mirada del suelo-.

Me quedé en shock.

-¿De verdad? ¿Lo dices en serio? -me quedé completamente ko. A pesar de ser médico, lidiar con enfermedades a diario e incluso tener a mi padre operado de cáncer, una noticia como ésa, en una persona un poco mayor que yo, que practica el mismo deporte que yo, me dejó planchado, quizás porque pude ser yo el portador de las malas noticias-.

-Como lo oyes. Me realicé una analítica rutinaria para la empresa y el PSA (siglas en inglés de Antígeno Prostático Específico) estaba en valores anormalmente altos. Tras repetirlo y llegar a la misma conclusión, el urólogo realizó una biopsia y confirmó lo peor. Me operan el mes que viene.

Esa situación puede pasarle a cualquier persona. Quizás ese análisis de empresa salvó la vida mi amigo. Lo mismo le ocurrió al actor Antonio Resines. Recientemente he leído una entrevista donde manifestó sin tapujos que era un superviviente de un cáncer de colon. "Sufrí un accidente de moto y al ir a operarme y ver la analítica preoperatoria, descubrieron que tenía una importante anemia. Los médicos tiraron del hilo y despistaron todas las posibles causas hasta que dieron con un cáncer de colon. Me operaron y no precisé ningún tratamiendo adicional como quimioterapia o radioterapia. Ese accidente salvó mi vida".

¿Es frecuente sufrir un cáncer en España?

Hay más de 100 tipos de neoplasias bajo la denominación genérica de la palabra CÁNCER; cada una de ellas es diferente a la anterior en etiología, modo de actuación y terapias para combatirlas. También hay variaciones relacionadas con el sexo y con la edad.

En España, disponemos de los datos recientemente publicados por REDECAN, obtenidos aplicando los ratios de incidencia/mortalidad a las estimaciones nacionales de mortalidad. De acuerdo con estos datos, el número total de nuevos casos de cáncer en España en 2015 fue de 247.771 (148.827 en varones y 98.944 en mujeres). Los tipos de cáncer más frecuentemente diagnosticados en el año 2015 fueron colo-recto (41.441 casos), próstata (33.370 casos), pulmón (28.347 casos), mama (27.747 casos) y vejiga (21.093 casos).

Los cinco tumores más frecuentemente diagnosticados en varones en España en el año 2015 fueron próstata (33.370 casos), colo-recto (24.764 casos), pulmón (22.430), vejiga (17.439) y estómago (5.150 casos). En mujeres los cinco tumores más frecuentemente diagnosticados en España en 2015 fueron el cáncer de mama (27.747), colo-recto (16.677), cuerpo uterino (6.160), pulmón (5.917) y vejiga (3.654).

Se ha producido un incremento de casos en los últimos años y se tradujo en un total de 247.771 nuevos diagnósticos en 2015, 148.827 en varones y 98.944 en mujeres, mil más de los previstos para cinco años más tarde. Un aumento de casos que permite hacer un pronóstico igualmente impactante: uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá un cáncer a lo largo de su vida.

Por todo los visto anteriormente, el tipo de tumor más frecuente en España es el cáncer de colon-recto, tanto en hombres como en mujeres.

Recomendaciones de la Asociación Española Contra el Cáncer

-No fume. No consuma ningún tipo de tabaco. Mantenga su casa y puesto de trabajo sin humo de tabaco.

-Controle su peso. Lleve una vida físicamente activa y limite el tiempo que pasa sentado. Lleve una dieta saludable rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Reduzca el consumo de alimentos ricos en calorías, azúcar y grasa, así como las bebidas azucaradas. Evite comer carne procesada y limite el consumo de carne roja y alimentos ricos en sal. Reduzca el consumo de alcohol si lo bebe. La OMS recomienda incluso abstenerse de beber cualquier tipo de bebida alcohólica.

-Tenga cuidado con el sol, en particular para los niños. Utilice protección solar y no use cabinas solares.

-Protéjase contra sustancias cancerígenas en el trabajo. Controle el nivel de radiación de radón en su hogar.

-Para las mujeres: la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama. La terapia hormonal sustitutiva aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer.

-Vacune a sus hijos contra la hepatitis B y contra el virus del papiloma humano (para las niñas).

-Hágase revisiones para detectar el cáncer de colón (hombres y mujeres) sobre todo si ha tenido antecedentes familiares de cáncer de colon o pólipos. Una analítica regularmente, así como una colonoscopia en los casos de riesgo puede ser muy útil.

-Respecto al cáncer de mama (mujeres) y el cáncer de cuello de útero (mujeres), debe acudir las revisiones ginecológicas con regularidad a partir de los 35-40 años o con anterioridad si hay antecedentes familiares de este tipo de tumores. En algunos casos se recomiendo incluso la realización de un estudio genético para valorar la posibilidad de ser portador de genes asociados a los tumores de mama.

-Para la detección precoz del cáncer de próstata, un sencillo análisis para escrutar el PSA es la clave de la detección precoz.

Recuerde que LA MEDICINA PREVENTIVA ES LA MÁS EFECTIVA Y ES LA QUE SALVA MÁS VIDAS. NO LLEGUE DEMASIADO TARDE A UN DIAGNOSTICO QUE LE PUEDE SALVAR LA VIDA, O NO.