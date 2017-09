Más pólvora para la Unión: Antonio Prieto

Además, el caballa podría debutar este domingo ante el Sevilla C tras la sanción de cuatro partidos de Labra, expulsado tras insultar al colegiado en la jornada inaugural.

Curiosamente en la 14/15 hizo el trayecto a la inversa aunque no se fue tan lejos. Fichó por el San Roque de Lepe donde apenas dispuso de 336', sólo diez partidos y tres de titular. Ante la falta de oportunidades regresó al Murube donde tuvo tiempo para disputar 15 choques, trece de salida, para un total de 1.049 minutos en los que anotó 10 tantos.

En la 2015/2016 comenzó el curso en el propio Ceuta, donde fue titular en 21 de los 24 encuentros que jugó (1.802') en los que logró anotar doce tantos, dos de ellos desde los once metros.

José Antonio Prieto Hernández (Ceuta, 8 de enero de 1987) llega al conjunto barreño avalado por su trayectoria y experiencia en la categoría. Era una pretensión del cuadro barreño desde hace varias temporadas. Además, la entidad que preside Álvaro Moya había realizado una oferta por el atacante este verano aunque no fue hasta estas últimas horas cuando su situación dio un vuelco.

Antonio Prieto refuerza a la Unión Deportiva Los Barrios. El sorprendente fichaje del delantero del Ceuta se concretó ayer después de que el jugador conociese que no entraba en los planes de Juan Ramón Martín, el técnico de los caballas, a pesar de que el ariete fue titular el pasado domingo en el estreno liguero.

Cara y cruz con el árbitro malagueño Gallegos Jiménez

El colegiado malagueño Juan Gabriel Gallegos Jiménez fue elegido para dirigir este domingo el duelo de la segunda jornada de liga entre el Sevilla C y la Unión Deportiva Los Barrios. Los gualdiverdes, con este trencilla, perdieron la temporada pasada en su visita a Utrera (2-0) pero en la campaña 15/16 dirigió a los barreños dos veces, en el feudo de la Lebrijana (0-2) y en casa con el Guadalcacín (3-1). No obstante es un árbitro que no se le da bien a los equipos campogibraltareños. En la 16/17 perdieron San Roque (3-4 con el Écija) y el Algeciras (1-0 ante el Antoniano). En la 10/11, pitó el Unión-Puerto Real: 2-3.