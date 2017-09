De no poder caminar a ser campeona

Hace cinco meses, Sloane Stephens no podía andar después de una operación de tobillo. Después de volver a caminar, la tenista de 24 años celebró en el Abierto de Estados Unidos su primer título de Grand Slam.

"Sencillamente es imposible. Lo pienso y no lo puedo creer", afirmó Stephens. "Hace unos meses estaba operada, luchaba por recuperarme y si alguien me hubiera dicho que iba a ganar el Abierto de Estados Unidos le habría respondido que era imposible", recordó la flamante campeona después de ganarle por 6-3 y 6-0 la final a Madison Keys.

El 18 de abril, Stephens subió un vídeo muy especial a su cuenta de Twitter. "Día 1. Caminando... Emocionada", escribió la estadounidense con la secuencia de sus primeros pasos tras la última operación. A través de la red social fue contando su evolución. Por ejemplo, cuando comenzó a golpear con su raqueta sentada en una silla o cuando anunció su regreso para Wimbledon, donde se despidió en la primera ronda.

Meses después, la mentalidad era otra. "Ya no tengo presión, juego para divertirme", aseguró durante la primera semana del US Open, cuando sus triunfos comenzaban a sorprender. "Esto es lo que me hace dar lo mejor de mí. No pienso en otra cosa que salir a la pista, pasarlo bien e intentar ganar", remarcó. Pero Stephens hizo más que pasarlo bien y barrió a su amiga Keys en la final. Tras tanto sufrimiento, el tenis le debía tamaña alegría.