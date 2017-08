"Esta plantilla es mejor que la del año pasado, tiene más soluciones"

Rafael Mellado, director deportivo del Algeciras Club de Fútbol, analiza para Europa Sur la plantilla que tiene que luchar por el ascenso a Segunda división B la temporada que dará comienzo el próximo fin de semana en Puente Genil. Una meta, dice, que es "la exigencia de la afición" y a la que la entidad quiere responder. Para ello, el vicepresidente deportivo reconoce haber contado con más presupuesto que la pasada campaña y entiende que, aunque puede mejorarse, "a día de hoy está preparada para pelear por el objetivo".

El director deportivo, junto a José Antonio Asián, ha sido el encargado de hacer la plantilla del Algeciras CF de la temporada 2017/2018. Reconoce que ha sido un verano duro, "el teléfono no ha parado de sonar, todos los días recibía muchas llamadas", pero considera que le ha costado menos hacer este plantel que el del año pasado. "Ahora uno tiene más experiencia, el pasado verano era la primera vez para mí y ahora estoy más acostumbrado a hablar con los jugadores, con los representantes. Me sirvió de aprendizaje y me ha servido para este año. También teníamos una serie de jugadores vistos, que nos gustaban", declara.

"Ha sido una pretemporada exigente, era necesario porque había muchos jugadores nuevos y un sistema totalmente nuevo incluso para los que ya estaban y hacía falta un periodo de adaptación". "Hay sensaciones buenas y sensaciones malas. Por un lado se ha visto en muchos partidos lo que se quiere, se ve el trabajo y lo que se pretende; y mala porque hay cosas todavía que corregir y que seguro que el entrenador, José Antonio Asián, ha tomado nota. El verano al final está para probar cosas y mejorar". Este fue el balance de la pretemporada del Algeciras CF, que el miércoles juega la vuelta de la eliminatoria de Copa Federación y el domingo comienza la Liga en Puente Genil.

Rafael Mellado se mostró "satisfecho" con la plantilla, a la que considera "muy compensada, con diversidad y alternativa". ¿Mejor que la de la temporada pasada? "Todavía es pronto para decirlo pero entiendo que sí es mejor; tiene más soluciones. Por ejemplo arriba, creo que tenemos más cosas con Ito, Chico Díaz, Tano, Ranchero...", contestó el hacedor del plantel algecirista. "Creo que nos hemos reforzado bien, adaptándonos al presupuesto que teníamos, al final nos hemos pasado un poquito, pero muy poco", añadió.

Mellado también dio algunas claves a nivel individual. "Chapa nos está gustando mucho, le ha venido muy bien jugar 30 partidos en San Roque. Pablo de Castro también es un buen refuerzo y lo está haciendo muy bien en el lateral. Luego tenemos a Mané, que este año puede ser un jugador muy importante para la plantilla. También estamos contentos con que se haya quedado Pablo Ganet, teníamos sustitutos muy buenos pero hemos preferido esperarle". El director deportivo del Algeciras desveló que "grandes jugadores" que no quisieron fichar al principio del verano se han ofrecido en las últimas semanas.

La junta directiva que encabeza Ricardo Alfonso Álvarez ha entendido que el club tiene que ser más ambicioso en su objetivo. Después de jugar la fase de ascenso y caer en la primera eliminatoria en una fatídica tanda de penalti, esta campaña nadie titubea a la hora de señalar la meta y el vestuario lo tiene ya más que asumido. "El entorno y la afición nos exigía y nosotros hemos trabajado para aspirar a lo máximo", expresa Mellado.

"Este año el grupo X es mucho más fuerte, hay siete u ocho equipos que van a luchar por estar arriba, más algún tapado que todo los años hay"; nombró Mellado a Ceuta, Sanluqueño, Utrera, Gerena, San Roque de Lepe y Arcos, del que asegura "ha tirado la casa por la ventana". Entre ellos entiende que está su Algeciras. "A día de hoy estamos preparados para competir por todo, pero no vamos a dejar de trabajar por si se puede mejorar".

En la temporada que empieza en siete días, la directiva considera fundamental la afición. "Pronto vamos a llegar a los mil abonados, alcanzar los 1.200 o 1.300 sería muy importante. A los aficionados hay que pedirles que hagan lo que siempre hacen, apoyarnos y que tengan un poco de paciencia porque hay jugadores de calidad pero jóvenes. La afición es el mejor baluarte que tiene este club", concluyó.