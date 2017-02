La plantilla se aprieta las clavijas

El Algeciras Club de Fútbol vive en un estado de tensión permanente. Cuando la preocupación no es un asunto económico, es deportivo, o todos a la vez. La mala racha a domicilio (tres meses sin ganar) tiene ha encendido las alarmas en el entorno, dirigentes y plantilla. La directiva se reunió con los capitanes en una charla para padir explicaciones y exigir un cambio en el rumbo del equipo. Miguel Ángel Berlanga, uno de los pesos pesados del vestuario albirrojo, se muestra autocrítico pero pide a la afición "que no abandone al equipo", incidió en la confianza que el vestuario tiene en David Guti y considera que el equipo tiene que abstraerse y centrarse en ganar cada domingo.

Sobre la reunión entre capitanes y directivas, Berlanga no desveló demasiadas cosas nuevas pero apuntó que sirvió para que la plantilla trasladara que "el compromiso con el objetivo es cien por cien". "La afición está cumpliendo, la directiva está cumpliendo y ahora somos nosotros los que tenemos que cumplir y rematar la faena", declaró el algecireño. "Somos los primeros que queremos que esto salga perfecto, tenemos que trabajar para corregir los errores".

"No nos planteamos ahora que Guti no sea nuestro entrenador, y eso es un plus más"

Berlanga comprende a la afición. "Venimos de un descenso, entiendo que la racha es mala pero creo que a veces se está sacando los pies fuera del tiesto", declaró . "Respetamos a todo el mundo y todas las opiniones, tanto el que nos critica como el que entiende la situación y evitar criticar. A nadie le gusta que le critique pero eso viene dentro del sueldo y el que firma aquí sabe la exigencia que tiene el Algeciras", expresó el central albirrojo, que con ello no quiere "justificar algunas salidas de tono". "Creo que el vestuario tiene que abstraerse, son once partidos de Liga los que nos quedan y no digo que debamos aislarnos o encerrarnos pero sí abstraernos un poco, que a veces no lo hemos hecho y centrarnos en conseguir el objetivo", declaró el defensor.

Uno de los temas más candente tiene que ver, como siempre que las cosas no salen en el fútbol, con el técnico, David Gutiérrez Guti. Sobre ese tema, Berlanga dice hablar por el vestuario. "Me tachan de que cosas por mi relación con Guti, a mí que me he quedado dos semanas sin jugar y uno en la grada, pero de vedad que no sé cómo transmitir la confianza ciega que tenemos en el entrenador. No hay un entrenador mejor que Guti ahora mismo para este Algeciras. No nos plateamos ahora mismo que Guti no sea nuestro entrenador", defendió a su jefe con contundencia. Aunque en la directiva sí se plantea tal cosa, de hecho, el domingo puede volver estar jugándose el puesto. "Somos que la continuidad de un entrenador pasa por los resultados y eso es un plis más para esto adelante", contestó Berlanga.

Cree que la mayoría de pinchazos se deben a errores puntuales pero dice que el equipo está ahora mejor que nunca. "Somos los primeros críticos con nuestros resultados, estar tres meses sin ganar fuera es para estar enfadado pero le pido a la afición que no nos dejen, estoy convencido de que algo bueno nos está esperando después de toda esta racha", insistió.