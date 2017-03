El plantel habla del duelo "más importante de lo que va de Liga"

El encuentro de la pasada semana dejó a dos jugadores fuera de cara al partido que el Algeciras afronta el próximo domingo (12:00) en Utrera: los sancionados Pato y David Camps. El técnico albirrojo, David Gutiérrez Guti, aseguró ayer que busca "jugadores con hambre", una de las señas de identidad de principios de temporada y que parece perdida, para afrontar el que considera "el partido más importante de lo que va de temporada". Cristian Reyes, lesionado de un hombro, también parece que será baja.

Guti consideró ayer, en rueda de prensa, que la visita al Utrera es el encuentro más importante de la actual campaña y lo argumentó así: "Si somos capaces de ganar vamos con otras sensaciones al partido contra el Betis B, pero si no ganamos en Utrera ya sería muy complicado porque los de arriba se van".

Guti insistió en que a su equipo le está faltando "hambre", algo que sí tenía a principios de temporada. "Ya lo he dicho muchas veces, que si no estamos al cien por cien somos un equipo muy vulnerable". "Si no tenemos la cabeza al cien por cien en los partidos lo notamos, hay gente que se puede despistar y necesito gente que sólo tenga la cabeza en el fútbol. El domingo el once que salga, sean los nombres que sean, quiero que den bocado en Utrera", declaró.

A las ausencias de David Camps, Pato y Cristian Reyes se puede unir la de Mané, que está tocado de un gemelo. El Algeciras recupera a Iván Turrillo y José Mari, dos jugadores que cumplen sanción.