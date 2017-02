Por unas pistas a su altura

¿Se imaginan a todo un Real Betis, tercer mejor equipo andaluz si nos atenemos a la actual clasificación, entrenando semana tras semana, año tras año, en unas instalaciones deficientes? ¿Vería normal que algunas de las promesas del balompié nacional tengan que labrar su futuro en un campo en mal estado? Algo así, salvando distancias, ocurre en el atletismo algecireño, en estado de crecimiento. El Bahía de Algeciras, que milita en la Primera división nacional y es el tercer mejor club de Andalucía con un presupuesto muy inferior a otros rivales, y el Atletismo Inmaculada, que cuenta con destacados atletas de cantera a nivel nacional y con un futuro prometedor, sufren la situación del estadio municipal Enrique Talavera, sobresaturado, con una tartán que pide a gritos una renovación y unas dependencias que si llueve, se mojan, no precisamente como las demás. El atletismo algecireño reclama mejoras para su casa mientras vive un buen momento de forma.

Asomarse un día cualquiera al estadio Enrique Talavera es ver a un gran número de atletas de todas las edades haciendo deportes bajo la dirección de técnicos experimentados. Lo que debería ser un motivo de orgullo y alegría, se convierte también en un problema. Las pistas de atletismo están saturadas. En horas de máxima afluencia pueden coincidir unos tresciento o cuatrocientos niños, según calculan los entrenadores, en unas pistas de seis calles. Y en qué pistas. El tartán se encuentra desgastado e irregular tras once años de vida sorportando un importante tráfico de zapatillas y unas condiciones adversas por eso de estar cerca del mar que han acelerado su deterioro.

El estadio Enrique Talavera se inauguró en 1983, hace 34 años. Actualmente no sólo es casa del Bahía y del Inmaculada, también lo es del Veteranos Algeciras y el Club de Rugby Bahía'89. Además la usan opositores, los alumnos de las clases de cursos de gestión deportivas, usuarios de un convenio con la APBA, los colegios durante las olimpiadas escolares y deportistas libres. El uso de las pistas es diario, sólo de las escuelas de atletismo son 416 las personas que pisan esas instalaciones municipales. El Ayuntamiento de Algeciras calcula que al año pasan por las pistas algecireñas 158.300 personas.

El sintético de la pista de atletismo tuvo su última renovación en 2006. Entonces se colocó un tartán que había estado más de un año enrollado esperando a ser instalado, soportando las inclemencias del tiempo, cambios de temporatura y muchas partes tuvieron que tirarse.

Paco Medina es el director deportivo del Club Atletismo Bahía de Algeciras y conocedor, por su condición de funcionario municipal, de la situación de las instalaciones deportivas. "Los problemas de saturación viene provocados porque el atletismo se ha desmadrado en esta ciudad, será por el trabajo que se ha hecho, y coinciden en el estadio [Enrique Talavera] del orden de 300 a 400 atletas en horas de máxima afluencia. La pista sólo tiene seis calles por lo que está limitadas en cuanto a su actuación y luego es un sintético que tiene ya más de once años", expone.

Medina explica que la durabilidad de un tartán puede estar en 15 o 20 años "en unas condiciones óptimas y medianas de uso". Ahora mismo tiene once años pero, entiende el técnico del Bahía, "es una pista que está junto al mar y sufre más el deterioro provocado por el viento, el agua, la sal... y todo eso eso unido al enorme uso que tiene pues es complicado".

No sólo su pista sufre el desgraste del paso del tiempo. "Si me hablas desde el punto de vista deportivo diría que el sintétito es lo más urgente pero desde el punto de vista humano los vestuarios no se han tocado nunca, son los mismos de hace 40 años", declara.

Pepe Beneyto es el presidente del Atletismo La Inmaculada desde que se fundara oficialmente en 1995, un club algecireño que cuenta con 150 atletas, la mayoría de ellos (unos noventa) son usuarios del Enrique Talavera. Pertenecen a categorías que van hasta cadetes (las escuelas) y junior, juveniles y sénior. "Las pistas están mal, desgastadas; para la gente que hay utilizándolas se han quedado obsoletas, viejas, incómodas", expresa.

Relata Beneyto que los lunes, miércoles y viernes las pistas son una hervidero en el que coindicen "200 niños en una misma hora, moviéndose por todos lados, nos estorbamos unos a otros y hay niños de distintas edades". "Niños pequeños que no se orientan entre tanta gente, tropezándose... Es impresionante", explica el alma mater del club. También hay quejas sobre el césped central del estadio y las instalaciones en general.

"Cuando llueve entra agua en los cuartos, en los locales, donde tenemos guardado el material y lo hemos arreglado nosotros mismos. No sólo el tartán es un problema para los equipos de atletismo de la ciudad, también los materiales, algunos hechos por los padres", se lamenta.

"Creo que las instalaciones están al límite, para ponerle el cartel de cerrado pero no tenemos otra cosa, meno es nada", se resigna el presidente del Inmaculada.

Enrique Talavera, el único aglecireño olímpico y uno de los actuales monitores del Bahía de Algeciras, ya comentó durante una de las tertulias de Europa Sur algunos de los problemas del estadio que lleva su nombre: "Yo he estado en muchos estadios de todo el mundo y no he visto nunca el tráfico de zapatillas que tiene el de aquí; los niños se chocan".

Apesar de estas dificultades, el atletismo algecireño vive una etapa dorada. Con cientos de deportistas que compiten cada semana a un alto nivel por toda la geografía andaluza y nacional, con campeones nacionales e internacionales.

La Inmaculada, con jóvenes promesas que apuntan alto como Alba Martínez, lanzadora cadete que convocada por la Real Federación Española de Atletismo, Jaime Mayor, entre otros. El Bahía de Algeciras, además de contar con atletas internacionales como Pablo Montalvo, el veterano Jorge Páez, entre otros, es el mejor club de atletismo de la provincia de base y absoluto, y tercero de Andalucía absoluto, por delante de equipos con un presupuesto diez veces mayor y que durante 15 años no ha bajado del tercer puesto andaluz.

La lista de méritos del atletismo algecireño en los últimos años es larga, méritos que son mayores cuando se conocen los problemas económicos y de instalaciones que tienen estos deportistas y clubes. Atletas que corren, saltan y lanzan superando a las dificultades camino de sus metas.