A por la piel del oso

El Algeciras CF tiene el primer objetivo de la temporada cada vez más al alcance de sus manos. Los albirrojos quieren dar otro paso en firme hacia la liguilla hoy a partir de las 11:30 ante el CD San Roque de Lepe, un rival de los que partía como aspirante a todo y que llega al Nuevo Mirador sin opciones reales de pelear por la fase de ascenso. Quizás por esto, José Antonio Asián extrema las precauciones a la hora de encarar un duelo crucial para mantener las distancias como tercero de la tabla a falta de solo cuatro compromisos para acabar la Liga en el grupo X de Tercera.

El algecirismo quiere dejar medio apalabrada su clasificación para el playoff a Segunda B. Los de Asián podrían terminar el día con ocho puntos de renta con nueve por jugarse. La escuadra del Mirador aventaja en cinco puntos al quinto, una Lebrijana que a las 18:30 recibirá al necesitado Guadalcacín, el correoso conjunto que logró empatar la pasada jornada en su feudo frente a los albirrojos.

Este último resultado refrendó las buenas sensaciones de un vestuario que acumula seis partidos sin perder -desde Utrera el 28 de febrero- y respira confianza, unas vibraciones que se han contagiado por las gradas.

"Estamos ilusionados porque queremos hacer algo grande", proclama el entrenador, que ha citado a todos los futbolistas en la caseta con las bajas por lesión de Josemi, Chapa y Javi Anaya, tres de los canteranos de la casa. Asián recupera a Salas, que fue padre de una niña.

Los albirrojos deberían repetir el once de gala que brilló en la victoria ante la UD Los Barrios, con Albertito como falso nueve y con la inclusión de Ernesto, que ya volvió el pasado domingo. José Antonio Asián, no obstante, tiene que administrar los seis apercibidos de sanción antes de la visita al líder: Romero, Siles, Mané, Ayala, Chapa y Josemi.

"Nuestro objetivo es ponernos con 62 (puntos) y situarnos cerca del primer objetivo. Si somos capaces de ganar con buenas sensaciones estaríamos en esa buena línea que llevamos en las últimas semanas", sostiene Asián, que ve a su gente "muy suelta" en el "momento cumbre".

"Los equipos que en abril y mayo están en mejor condición son los que consiguen objetivos", subraya el algecirista.

Asián se muestra cauto ante un adversario que a priori no se juega ya nada: "Tenemos que tener los cinco sentidos puestos en el San Roque de Lepe, un equipo que a principios de temporada era uno de los que teníamos en el ramillete por el ascenso, pero se ha caído demasiado rápido", explica. "Pero es un equipo no exento de calidad, no exento de capacidad, es el segundo más goleador del grupo, lo que quiere decir que tiene argumentos más que suficientes para poner las cosas complicadas a cualquiera", advierte. "Tenemos ya la experiencia de que ante el Xerez sería coser y cantar, y en fútbol el equipo que no es capaz de visionar el partido antes de jugarlo y luego ponerlo a la práctica el domingo está muy equivocado", insiste.

"Hay que lidiar a cuatro miuras que tenemos por delante", avisa el entrenador del Algeciras, que vuelve a destacar la importancia de la afición: "Ya he dicho más de una vez, estamos en manos del Nuevo Mirador".

El club espera un buen ambiente después de haber repartido invitaciones para gran parte de sus equipos de cantera.