El pichichi asegura que el Lorca está obligado a ganar en el Municipal

Rafael Fernández Martínez Chumbi, que con quince goles es el máximo goleador del próximo rival de la Balona, el líder Lorca, se ha mostrado crítico con la racha que atraviesa su equipo, que enlaza tres jornadas sin conocer el triunfo, y ha advertido a sus compañeros que en vista de cómo ha quedado la clasificación, los lorquinos están "obligados a salir a ganar" el próximo domingo en el Municipal si no quieren ver peligrar su condición de líderes del grupo IV de la Segunda B.

Chumbi (ex de Almería B, Valencia Mestalla y que en Segunda ha jugado con Albacete, Llagostera y Almería) asegura que de las últimas jornadas ha sacado la conclusión de que, a pesar de encabezar la tabla su equipo tiene "muchas cosas que mejorar" si quiere acabar la temporada como campeón. "Sobre todo no podemos fallar en casa", sentenció después de que los murcianos hayan firmado tablas en los dos últimos duelos ante su público.

Con respecto al calendario, recalcó que en su opinión ningún equipo se ve favorecido. "En las últimas jornadas todo el mundo se juega algo y no hay equipo que no oponga resistencia", valoró. "No vamos a ganar los seis partidos que quedan, pero el Cartagena tampoco, así que lo que tenemos que hacer es preocuparnos de nosotros".

Con sólo tres puntos de renta sobre su más inmediato perseguidor, el mencionado Cartagena, el centrodelantero lo tiene claro: "Ahora tenemos que ir a La Línea a ganar y no va a ser nada fácil, porque se trata de un buen equipo, que ya en casa nos puso en muchas dificultades".

"Debemos estar tranquilos y trabajar", acabó el punta de los lorquinos. "Estoy contento por haber alcanzado los quince goles, pero lo importante es que el equipo sea campeón".