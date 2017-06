Entre el perfil Guti y la experiencia

El Algeciras CF tiene que deshojar la margarita. La primera gran decisión deportiva que el club debe tomar es la elección del nuevo entrenador. Los albirrojos se debaten entre mantener su apuesta por un técnico del perfil de David Guti, es decir un preparador joven y amoldable, o decantarse por un candidato con más experiencia a la hora de afrontar un proyecto de ascenso con los recursos muy limitados. He ahí la cuestión de una directiva que ahora mismo tiene como prioridad solucionar el aval de 1,5 millones que requiere para cerrar un convenio esencial con la Seguridad Social.

El compás de espera manda en los despachos del Nuevo Mirador. El mes de junio sólo acaba de echar a andar pero la temprana eliminación de los algeciristas de la liguilla tiene algo desorientada a la afición. El anuncio de la junta directiva sobre la delicada situación económica de la institución acaparó la atención de los últimos días, sin embargo la incertidumbre por ver quién ocupará la vacante de Guti aumenta al mismo ritmo que salen nombres de posibles candidatos.

El club retoma hoy la actividad con el asunto del aval económico como preocupación

Lo único seguro es que no cesan de llegar ofrecimientos a La Menacha. Rafael Mellado y Diego Pérez 'Yiyi', los máximos responsables de la parcela deportiva, tienen las puertas abiertas aunque quieren abordar este asunto con cautela, sin precipitarse. Consumada la marcha por decisión propia de David Guti, los albirrojos sopesan sus posibilidades con esa encrucijada entre el perfil que había o una mayor dosis de experiencia. Eso sí, la veteranía suele costar dinero, algo que precisamente no sobra en la entidad.

Los algeciristas pretenden que el nuevo técnico saque partido a los canteranos que ya se han asentado en el vestuario durante esta temporada, los Josemi, Javi Anaya y Oñate, y promocione a alguno más de una plantilla juvenil que dio el salto de categoría a la Liga Nacional.

El primer nombre que sonó con fuerza fue el de Rafa Escobar, ex de Balona y Unión, y artífice de un auténtico milagro con el equipo de Los Barrios en la segunda vuelta del curso que recién finalizado. La posibilidad del cordobés encendió a parte de la grada y parece que enfrió el interés... aunque el club no lo descarte. José Antonio Asián vuelve a estar en el candelero por ser de la casa y por sus inagotables tablas. Quizás sea el que mejor encarna esos dos perfiles. Sonó el ex del Marbella Lorenzo Morón 'Loren' y lo hace el que fue su compañero al mando de Los Barrios, el también costasoleño Jaime Molina, que tuvo su último experiencia en el Vencidario canario.