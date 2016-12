Aquellos peregrinos balonos

La Real Balompédica Linense cumple una década sin el más fiel grupo de peregrinos que haya tenido a lo largo de su centenaria historia. Durante la andadura 2006-07 dejó de existir la Peña Costa del Sol, que con el inagotable sacrificio de Paco Moral estuvo un cuarto de siglo respaldando al conjunto albinegro allá donde jugase. Un grupo de balonos de pro que dejó tras de sí una imborrable huella de la que nadie ha sido capaz de tomar el testigo.

Comienzos de la temporada 1982-83. La plantilla que bajo el mando de Quimet Carrera establecía récords a nivel nacional en Tercera división arrastraba de la afición de La Línea como la ciudad no volvió a conocer hasta la llegada de Ángel Serrano a la presidencia y Rafa Escobar al banquillo en en 1998. Aquel trasiego de aficionados fue el génesis de la emblemática Peña Costa del Sol, que a la sombra del sacrificio del añorado Paco Moral estuvo un cuarto de siglo recorriendo España detrás de los colores blanquinegros. Diez años después de la extinción aquel grupo de balonos nómadas, a pesar de que hubo intentonas como la de la de Balonos con Solera (Balonos on Tour), no ha encontrado sucesores.

Paco Moral estableció su cuartel general en su bar, Costa del Sol, en la esquina de Menéndez Pelayo más cercana al Hospital del SAS, desde donde cada dos semanas partía el autobús que acompañaba el equipo, un autocar que llegó a realizar trayectos hasta Lugo, Orense o Zaragoza en la andadura 1986-97, en la que la Segunda B contaba con un solo grupo, en el que sólo militaban otros tres equipos andaluces: Córdoba, Granada y el extinto Poli Almería. Los viajeros regresaban a casa bien entrada la madrugada de cada lunes, con el tiempo justo de poner rumbo a su trabajo y, en el caso del propio Paco Moral, para abrir las puertas de su negocio, en el que muchos linenses hacían una última parada antes de iniciar la jornada laboral.

Pocos son los balonos que superan la treintena que no formaron parte alguna vez de alguna de esas excursiones. Recordados son especialmente los viajes a la provincia de Huelva -casi todos en Tercera- o a Extremadura -ya en la categoría de bronce- en los que los encuentros llegaban precedidos de una inevitable visita a Portugal para, haciendo bueno el tópico, comprar toallas. Aquella visita al país vecino justificaba el horario de salida, que no pocas veces quedaba establecido en la medianoche del sábado.

Pepe Montes, el gibraltareño Carlos Rodríguez, Antonia Murieta, la familia Báez o Buli eran algunos de los más fieles integrantes de aquella peregrinación. Ellos eran a los que Paco no necesitaba ni consultarles cada semana, como tampoco a todos los integrantes de su familia, incluida su nieta, Gema, a la que su madre, María Rosa, llevaba envuelta en una manta desde casa. Al resto, según la distancia a recorrer y el momento deportivo por el que atravesase el equipo, casi tenía que ir captándolos por teléfono para reunir un número suficiente de viajeros que hiciese medianamente viable en el apartado económico el desplazamiento. No pocas veces el propio Paco Moral establecía a escote, ya con el vehículo en marcha, cuánto costaba cada billete. A otros, con tal de que acompañasen al equipo, hasta les permitía pagar a plazos. Y si alguna vez los costes se disparaban y le quedaba la duda de si merecía la pena echarse al asfalto ya se encargaba su esposa, María Gallardo, de hacerle recapacitar.

"La Peña Costa del Sol de La Línea se ha erigido en ejemplo de balonismo", contaba este periódico a comienzos de los noventa. "Su presidente, Francisco Moral, recalca que no existe ánimo de lucro y que en más de una ocasión poner el autobús en ruta les ha costado dinero a sus gerentes".

"Nos trazamos una línea de cómo comportarnos como balonos y ésa no nos la va quitar nadie", explicaba Moral en Europa Sur. "Ya le dije a Baby en Albacete que aunque sólo fuésemos veinte, viajaríamos tras ellos".

"Nosotros tenemos verdadera afición los que viajamos lo sentimos por dentro. Desde que vi mi primer partido en 1946 soy balono y el que se une a mí lo tiene que ser necesariamente", agregaba.

Al final de cada andadura, fuese cual fuese la suerte que había corrido el equipo durante la temporada, Paco Moral y los suyos despedían a la plantilla con una cena de convivencia. Todas ellas a manera de homenaje. De un homenaje que él nunca recibió.