Sin nada que perder

La Balona afronta hoy uno de esos partidos en los que, sobre el papel, tiene mucho que ganar y muy poco que perder. Los albinegros visitan al segundo clasificado, el Extremadura de Almendralejo, que además llega especialmente exigido al duelo después de dos jornadas sin vencer. Sergio Molina, que regresa después de más de tres meses, y Ahmed Özcan, que se estrena, son las principales novedades entre los citados. Elías Pérez apunta a relevo del sancionado Stoichkov.

La Balompédica puso rumbo ayer a Almendralejo para visitar al Extremadura. Uno de esos partidos en los que todo lo que sea puntuar ya es sinónimo de éxito, dada la diferencia presupuestaría entre ambas escuadras. Distancia económica que, por cierto, a estas alturas sólo se traduce en ocho puntos en la clasificación.

Con todo, los albinegros ya han comenzado a ganar este fin de semana. Sergio Molina, que no se inscribía en el acta desde el pasado ocho de octubre por culpa de una lesión que se le enquistó, vuelve a la misma. Un pilar básico con el que vuelven a contar para el sprint final de la temporada.

Tras finalizar el entrenamiento matinal de ayer, el técnico dio a conocer la lista de convocados que emprendió viaje hasta Almendralejo. Entre los que se montaba en el autocar un Sergio Rodríguez al que le hace especial ilusión este duelo, ya que defendió la camisola de los azulgrana el pasado curso. Dos defensas, Olmo y Gonzalo Almenara, se quedaron en casa junto a Stoichkov, sancionado después de que el Comité desoyese el recurso presentado por la Balona con respecto a su quinta amarilla. Tras la salida de Zamorano ya solo son necesarios tres descartes.

Por lo tanto están a disposición del técnico: Javi Montoya y Alberto (porteros); Joe, Sergio Rodríguez, Luis Madrigal, Juanmi Carrión, Mario Gómez, Özcan (defensas); Ismael Chico, Sana, Elías Pérez, Sergio Molina, Juampe, Gato, José Ramón, Mario Abenza, Dani Espinar (centrocampistas) y Wilson Cuero (delantero).

En lo que se refiere a la alineación se entiende que si después de la derrota en Sevilla a manos del Betis Deportivo no introdujo apenas cambios tampoco es probable que lo haga tras una victoria poco menos que incontestable sobre el Lorca Deportiva. La única duda es quién relevará al castigado a Stoichkov. El principal candidato es Elías Pérez, que aunque no sea su sitio natural ya se desenvolvió el pasado domingo en ese puesto. La otra opción es la de Sergio Molina, pero se antoja un tanto precipitado que después de más de tres meses regrese al once inicial y más aún en un campo y ante un rival que casi garantizan un nivel altísimo de exigencia.