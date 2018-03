¿Cómo que no tenemos nada que perder? Nos jugamos muchísimo"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Julio Cobos, descarta rotundamente que su equipo afronte el duelo de mañana con el líder Marbella sin nada que perder por aquello de la diferencia de puntos y de la racha que atraviesa el rival. "No, no, de eso nada, nosotros nos jugamos tres puntos importantísimos. ¿Cómo que nada que perder? Que al final podamos venir de vacío, pues claro, pero vamos decididos a que no sea así", sentencia.

"Las rachas están ahí, pero la del Marbella se van a romper algún día, igual que se rompió la nuestra de estar ocho jornadas sin perder", continúa. "Es evidente que el Marbella está en muy buena dinámica y sabemos que para ganar allí tenemos que hacer muy bien las cosas, pero para eso trabajamos desde el lunes con la máxima intensidad".

"Nosotros somos los primeros que somos conscientes de que nos enfrentamos a un equipo que a partir de ser muy sólido en el apartado defensivo, que concede a los rivales muy poco espacio y muy pocas ocasiones, es de los mejores de la categoría una vez que roba el balón, porque completa transiciones muy rápidas y porque tiene mucha pegada", detalla el preparador balono.

"Es muy fácil completar el razonamiento, si está ahí primero después de 31 jornadas es porque hace muy bien las cosas y además muchas cosas", insiste. "Trece jornadas sin perder en una categoría como ésta así lo indican".

El entrenador balono asume que la cifra de 45 puntos, que está fijada como el primer objetivo de la temporada, parece haberse atragantado a su plantilla "porque desde que está al alcance de la mano" no consigue un triunfo, pero recuerda que esa meta "no es nuevo" para sus pupilos ya que él la fijó "al comienzo de la temporada".

"Lo que sí es verdad es que desde que estamos a un partido de conseguirlo ni hemos ofrecido nuestra mejor versión ni acabamos de ganar, pero a nosotros no se nos pasa por la cabeza otra cosa que no sea que esa victoria llegará pronto", explica.

"Ya dije el domingo en la rueda de prensa que no es momento de ponerse nervioso, sino de tener la cabeza fría, porque tenemos una renta importante con respecto a los de abajo y si perdemos la tranquilidad lo único que puede pasar es que eso se vuelva en nuestra contra", finaliza.