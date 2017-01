El peligro viene de abajo

El Algeciras Club de Fútbol, tras romper su mala racha el pasado domingo, quiere volver a recuperar el ritmo de triunfos y para ello afronta el domingo (12:309 el partido contra el Atlético Antoniano en el Municipal de Lebrija. Un conjunto que aspira a ampliar los cuatro puntos de distancia que tiene con respecto al descenso y su objetivo es la permanencia. El hecho de que un equipo esté en la zona baja de una tabla es síntoma de debilidad pero para el conjunto albirrojo enfrentarse a ese tipo de contrarios está siendo un problema esta temporada. El conjunto de David Guti se ha dejado hasta once puntos con equipos que están o ronda los puestos de descenso.

El cuadro albirrojo, antes de romper su racha frente al Coria, venía de tropezar con los tres equipos en ascenso, con una derrota en casa a manos de la UD Los Barrios y sendos empates frente a Alcalá y San Roque. Durante la racha de siete partidos sin ganar también se dejó dos puntos con otro equipo de la zona baja como el Recreativo B (3-3) y otros dos con el Castilleja, de la media baja (1-1). En la primera vuelta, a principios de temporada, igualó con un Coria que se encontraba en la zona roja.

El conjunto de David Guti quiere en lo que resta ser un equipo que imponga su superioridad y no limitar sus mejores encuentros en los enfrentamientos contra rivales directos más. Entrar enchufados, no perder la concentración y no sufrir altibajos durante los choques son las líneas marcadas.

Por el contario, el Antoniano es un equipo que construye su objetivo en casa y es uno de los visitantes más débiles del grupo. El cuadro de Lebrija, en el que debutará oficialmente el técnico Antonio Gil, ganó en su campo al Arcos en la jornada 11, en uno de las mayores derrotas del actual líder en lo que va de temporada.

Frente al Antoniano y al reto del domingo avalanj al Algeciras otras estadísticas: David Guti no conoce todavía la derrota a domicilio con el equipo de su tierra, ni esta temporada ni en su etapa en la recta final en Segunda división B el pasado curso. Además, el conjunto albirrojo ha conseguido estar media liga sin caer a domicilio.

Sin embargo la exigencia del cuadro algecireño, como no, es sacar todos los puntos en su difícil visita a Lebrija para presionar al Arcos y el Betis B, los dos equipos que le preceden en la tabla.

Tras ese partido, llegarán duelos con equipos de la zona media-alta como San Roque de Lepe, Sevilla C y Gerena, pero los albirrojos necesitan poner los cinco sentidos en el Antoniano porque ya ha sufrido esta temporada el peligro del que juega por la supervivencia.