Una pegada de campeonato

La Unión ya gana hasta sin jugar bien, como los grandes y ante la atenta mirada del empresario Pablo Dana y el director deportivo, Manolo Hierro. Y es que a pesar de los cuatro goles al Cabecense, con los que rompió una racha de cuatro empates a cero seguidos, el conjunto barreño no hizo un juego brillante pero sí que fue muy efectivo frente a un rival que fue de menos a más y que incluso tuvo opciones de dar más de un susto a unos gualdiverdes que acumulan, eso sí, doce jornadas sin perder y poco a poco se alejan más del descenso.

Los de Carlos Ríos se van de descanso con esa felicidad y pensando ya en el próximo derbi ante el Algeciras tal y como recordó el Comando Chicharrón al final del partido. Lo único malo, la lesión que puede sufrir Biri, que se dañó un dedo del pie.

Hierro y Dana siguen el partido en el palco en un gran ambiente. Biri acaba lesionado

La Unión sacó adelanto tres puntos vitales en un duelo que tuvo un primer tiempo entretenido pero escaso en fútbol. El control fue local ya que los de Ríos salieron con mando y pronto volcaron el campo a su favor. El primer tiro a puerta fue el 1-0 en un centro desde la derecha que Rojas, que había subido al ataque, remató con el pie adelantándose a Cristian.

Arropados por primera vez en casa, de manera oficial, por el nuevo Comando Chicharrón, los barreños se pusieron pronto 2-0 tras una jugada de Pirulo por la izquierda, éste llegó casi hasta línea de fondo pero no pudo tirar. Sin embargo el balón quedó suelto y allí Copi no perdonó.

El conjunto de Las Cabezas metió la primera que tuvo también. Francis (22') se coló bien entre los centrales y ante Adrián resolvió perfecto en el mano a mano. El tanto animó a los rojinegros. Hasta el descanso, la Unión quiso estirarse pero sin excesos.

Tras el intermedio, los gualdiverdes saltaron con ganas y Pirulo, en el 47', se metió en el área pero su tiro fue taponado por un zaguero. La Unión seguía sin pasar apuros y casi sin crearlo a favor haciendo el llamado fútbol control. El Cabecense se mostró algo dubitativo en este arranque y no fue hasta el 56' cuando dispuso de su primera gran oportunidad más allá del primer gol. El lateral zurdo Franco se sumó al ataque y su disparo desde fuera del área lo despejó con una gran estirada el meta local. Sin embargo esa acción espoleó a los de Falcón y metió el miedo en el cuerpo a los de casa y más tras la falta sacada por Chapi, que se fue fuera por poco (58').

Ese fue el preludio del empate. Un córner algo pasado volvió al área donde Cristian metió la bota para hacer el 2-2.

El Cabecense se vino arriba pero no contó con la habilidad de Pirulo y en el 66', en jugada personal, clavó el 3-2, aunque eso no mermó a los de Falcón que en el 72' Francis, en la frontal del área pequeña, dejó de cara a Dani pero el tiro de éste se estrelló en un defensor. Y dos más tarde llegó la jugada más clara. Adri Domínguez falló y Pulet se quedó solo a te Adrián. El ariete del Cabecense amagó y tiró al meta pero al salir la bola hacia un lado no pudo armar la pierna de primeras y cuando lo hizo y disparó se topó con la estirada estilo Iker Casillas que salvó el 3-3.

Fue un mazazo para los de Las Cabezas que ya en el 88' sufrieron el 4-2 final de Copi a centro de Juanma. Ya no hubo tiempo para más y los puntos se quedaron en casa para una Unión que se aleja a tres del descenso a la espera de que acabe la jornada en el grupo X de Tercera.