Otro paso para el adiós (1-0)

El sino del Club Deportivo San Roque esta temporada está claro que es el descenso. Por enésima vez el equipo sanroqueño mereció sacar algo positivo -incluso la victoria- en este caso de un desplazamiento, pero no hay manera de que de Miguel Sánchez Sevi sumen a domicilio en la presente temporada.

Ayer en la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros, ante el segundo filial del Sevilla (el C), los rojillos fueron acreedores de ocasiones para haber logrado mínimamente el empate pero éstos evidenciaron claramente una falta de suerte y de gol, en especial en la segunda mitad donde fueron netamente superiores, llegando a encerrar a los de Chesco Pérez en su área durante mucho tiempo... lo mismo que estos lograron hacer en los primeros 45 minutos.

12Desventaja. Los sanroqueños se quedan a una docena de puntos de la permanencia con 21 en juego

A parte de eso, en líneas generales, el partido fue malo. El calor no dejó hacer muchos esfuerzos a unos y otros, que trataron en todo momento de dosificar fuerzas. Pese a todo, comenzó el choque con dominio de los de casa que arrinconaron al San Roque. Éstos no salieron en ningún momento de su área y no crearon ni una sola ocasión clara de peligro ante la portería de Javi Díaz. Mientras, el Sevilla C lo intentó y ya en el minuto 8 estuvo a punto de adelantarse en el luminoso en un balón que recogió Chuma, tras un rechace del portero Guille, pero su remate se fue fuera.

Los de casa tuvieron el balón y dominaban claramente ante un San Roque agobiado que pese a que lo intentó durante el primer cuarto de hora, se fue apagando con el paso de los minutos y pareció resignado a mantenerse en su área y renunciar al ataque.

Los sevillistas, por su parte, movieron bien el balón e intentaron abrir huecos en la bien plantada zaga visitante, que se empleó a fondo y apenas concedieron ocasiones claras de gol.

Así las cosas no fue hasta el 34' cuando llegaba una nueva oportunidad en un disparo de Migue que Guille Castilla consiguió desviar a córner. Se repetían protagonistas en el 36', cuando un fuerte disparo de Migue estuvo a punto de sorprender al meta.

Las llegadas de los locales eran cada vez mas claras y en el 37' un pase de Eli al centro del área pequeña fue rematado por Migue de cabeza. Esta vez sí llegó el 1-0.

Aún pudo ampliar su renta el equipo local antes del descanso en un disparo de Buben que se iba directamente fuera.

La segunda parte fue totalmente diferente pues el San Roque tomó las riendas y de él fue todo el periodo, con pocas ocasiones de gol pero muy claras. Así, en el 52' Ledesma pudo firmar el empate, pero no acertó con la portería de Javi Díaz cuando lo tenía todo a su favor. En el 58' fue Copi el que estuvo a punto de hacer el 1-1 de cabeza. Pero la más clara la tuvo el propio Copi en una jugada de fallos y rechaces. Probó primero Ledesma, con Díaz batido, pero le dio muy mal al balón, que se envenenó y un defensa tuvo que sacarlo en la misma línea gol. El rechace le llegó a Copi, que con todo a favor remató sobre un defensa. Aquí murió el partido.

El equipo de Sevi continuó luchando, pero fue ya un querer y no poder ante un Sevilla C con muchos nervios por intentar aguantar el marcador hasta el final y sumar, así, su primera victoria tras diez encuentros.