La pasión india del barreño Tiri

Un chico de Los Barrios ha conquistado la India. José Luis Espinosa Arroyo, conocido en el fútbol, y ahora más, como Tiri, se ha proclamado campeón de la Súper Liga de fútbol indio con el Atlético Kalkota, equipo dirigido por el exportero internacional José Francisco Molina. Una aventura futbolística que comenzó la pasada temporada y que ha acabado con un final feliz. "Fue una sensación indescriptible, no podía creer lo que había conseguido. Un estadio con un ambiente espectacular con 55.000 personas, 54.000 del equipo rival ya que jugamos en su estadio. Pero la verdad que me siento muy feliz por todo, por mi familia, mi pareja, mis amigos... Se te saltan las lágrimas al ver que ganas un título como ese", expresó un emocionado Tiri, que ayer volvía a casa.

No ha sido un camino fácil para el defensor barreño, que dejó el Atlético de Madrid y Madrid para marcharse a la imponente ciudad india de Calcuta. Tampoco para su equipo fue sencillo conseguir el título en una final disputada en el campo del rival, el Kerala Blasters, al que derrotó en una sufrida tanda de penalti.

"Nunca había salido de España y ya el año pasado en mi primera temporada allí me impactó todo aquello, pero gracias a los compañeros me fui adaptando", relata Tiri. "Este año ya sabía lo que me encontraría y la verdad es que se me ha pasado rápido y he estado muy cómodo. En el Atlético Kalkota tenemos un buen grupo y no nos faltaba de nada. La verdad que la gente de la India es maravillosa", declara el lateral zurdo, que colgará en un lugar preferente la medalla de campeón.

"Siempre se echa de menos pero es a lo que nos dedicamos los futbolistas, hay que ir donde haga falta a jugar y sacrificar cosas y momentos. Uno se acostumbra y más cuando llevas desde los 14 años fuera de casa", comentó ayer Tiri, que empezó marchándose a Cádiz para residir en su cantera y luego fichó por el Atlético de Madrid. "Hay momentos que se echan mucho de menos la familia aunque sé que están apoyándome desde la distancia. Aún así mi otra familia en estas situaciones son los compañeros de equipo ya que vivo, como, meriendo, ceno, entreno y viajo con ellos", añadió el barreño.

"Cualquiera puede decir que en la India es fácil ser campeón pero yo invito al que lo piense a ir a jugarla y ganarla. Hay mucho nivel y gente con nombre como, Malouda, Romaric, Zokora, Diego Forlán, Sissoko y entrenadores como Zambrota y Materazzi". Casi nada.

La final por la Súper Liga de India se disputó en el estadio Internacional Jawaharlal Nehru de Kochi. Una experiencia que Tiri considera ya "inolvidable" para un futbolista nacido en Los Barrios y hecho desde abajo y que actualmente tiene 25 años.

En las semifinales eliminó al al Mumbai City en el que juega Diego Forlán. Junto con Tiri, también alzaron la bonita copa india otros españoles. Entre ellos, el exjugador de la Real Balompédica, entre otros, Juan Carlos Belencoso. En el equipo dirigido por José Francisco también están con los españoles Javi Lara, Dani Mallo y Pablo Gallardo.

El conjunto rojiblanco, franquicia del Atlético de Madrid, comenzó el choque por el título con un tanto en contra. Mohammed Rafi, en el 34', marcó para el Kerala Blasters. Igualó la contienda el defensa portugués Henrique Sereno con un cabezazo. Tiri y sus compañeros tendrían que jugársela en los penaltis. Los españoles Borja Fernández, el capitán del equipo rojiblanco, y Javi Lara anotaron sus lanzamientos en la tanda, en la que el conjunto de Calcuta se impuso por 4-3 pese a fallar su primer disparo.

Así, el Atlético Kalkota volvió a coronarse campeón de la Súper Liga ante el mismo rival que en 2014 y Tiri, un barreño por el mundo, conquistó el título nacional indio.